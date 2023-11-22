32 هدفًا و7 انتصارات حصيلة الأسبوع التاسع من دوري المحترفين

شهد الأسبوع التاسع من مسابقة دوري المحترفين، أعلى معدل تهديفي منذ بداية المسابقة وتم تسجيل 32 هدفا في تسع مباريات وحقق حرس الحدود الفوز الأكبر وهزم المقاصة 6- 2، وانتهت 7 مباريات بالفوز وثلاث مباريات بالتعادل، ليصبح إجمالي عدد المباريات التي انتهت بالفوز في الأسابيع التسعة 60 مباراة مقابل 30 مباراة انتهت بالتعادل.

المباريات التي انتهت بالفوز منها 20 مباراة انتهت بنتيجة 2-1 وانتهت 16 مباراة بالفوز 1- صفر و8 مباريات بالفوز 2- صفر وأربع مباريات بنتيجة 3 – صفر وأربع مباريات بالفوز 3-1 وأربع مباريات بالفوز 3-2 ومباراتان بالفوز 4- صفر ومباراة واحدة بالفوز 5- صفر وأخرى بالفوز 6-2.

المباريات التي انتهت بالتعادل منها 16 مباراة بالتعادل 1-1 وسبع مباريات بدون أهداف وست مباريات بنتيجة 2-2 ومباراة واحدة بالتعادل 3-3.

بتروجت وغزل المحلة وبترول أسيوط أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات وفاز كل منهم خمس مرات ومكادي والسكة الحديد الأكثر تحقيقا للتعادل وتعادل كل منهما ست مرات والنصر للتعدين الأكثر تعرضا للهزيمة وخسر سبع مرات يليه الجمهورية شبين وخسر ست مرات.

أقوي هجوم لحرس الحدود

تصدر حرس الحدود قائمة أقوى خط هجوم في دوري المحترفين برصيد 17 هدفا يليه لافيينا والقناة ولكل منهما 14 هدفا وتصدر الجمهورية شبين قائمة أضعف هجوم وسجل أربعة أهداف يليه النجوم برصيد ستة أهداف.

يملك وادي دجلة أقوي دفاع في دوري المحترفين ودخل مرماه ستة أهداف يليه غزل المحلة السكة الحديد واهتزت شباك كل منهما سبع مرات بينما يملك النصر للتعدين أضعف خط دفاع ودخل مرماه 23 هدفا يليه المقاصة ودخل مرماه 19 هدفا.

فريقان فقط لم يتعرضا للهزيمة وهما وادي دجلة وحرس الحدود وفاز كل منهما أربع مرات وتعادل خمس مرات وفي المقابل بترول أسيوط الفريق الوحيد الذي لم يحقق أى تعادل وفاز خمس مرات وخسر أربع مرات.

فريق وادي دجلة

ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الأسبوع التاسع

1.حرس الحدود 17 نقطة

2.وادي دجلة 17 نقطة

3.بتروجت 17 نقطة

4.غزل المحلة 17 نقطة

5.لافيينا 15 نقطة

6.بترول أسيوط 15 نقطة

7.أبوقير للأسمدة 14 نقطة

8.راية 13 نقطة

9.القناة 12 نقطة

10.طنطا 12 نقطة

11.مكادي 12 نقطة

12.السكة الحديد 12 نقطة

13.بروكسي 12 نقطة

14.دكرنس 12 نقطة

15.الاتصالات 11 نقطة

16.أسوان 11 نقطة

17.النجوم 6 نقاط

18.المقاصة 6 نقاط

19.الجمهورية شبين 5 نقاط

20.النصر للتعدين 4 نقاط.