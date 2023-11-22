الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

32 هدفًا و7 انتصارات حصيلة الأسبوع التاسع من دوري المحترفين

فريق غزل المحلة
فريق غزل المحلة

شهد الأسبوع التاسع من مسابقة دوري المحترفين، أعلى معدل تهديفي منذ بداية المسابقة وتم تسجيل 32 هدفا في تسع مباريات وحقق حرس الحدود الفوز الأكبر وهزم المقاصة 6- 2، وانتهت 7 مباريات بالفوز وثلاث مباريات بالتعادل، ليصبح إجمالي عدد المباريات التي انتهت بالفوز في الأسابيع التسعة 60 مباراة مقابل 30 مباراة انتهت بالتعادل.

المباريات التي انتهت بالفوز منها 20 مباراة انتهت بنتيجة 2-1 وانتهت 16 مباراة بالفوز 1- صفر و8 مباريات بالفوز 2- صفر وأربع مباريات بنتيجة 3 – صفر وأربع مباريات بالفوز 3-1 وأربع مباريات بالفوز 3-2 ومباراتان بالفوز 4- صفر ومباراة واحدة بالفوز 5- صفر وأخرى بالفوز 6-2.

المباريات التي انتهت بالتعادل منها 16 مباراة بالتعادل 1-1 وسبع مباريات بدون أهداف وست مباريات بنتيجة 2-2 ومباراة واحدة بالتعادل 3-3.

بتروجت وغزل المحلة وبترول أسيوط أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات وفاز كل منهم خمس مرات ومكادي والسكة الحديد الأكثر تحقيقا للتعادل وتعادل كل منهما ست مرات والنصر للتعدين الأكثر تعرضا للهزيمة وخسر سبع مرات يليه الجمهورية شبين وخسر ست مرات.

أقوي هجوم لحرس الحدود

تصدر حرس الحدود قائمة أقوى خط هجوم في دوري المحترفين برصيد 17 هدفا يليه لافيينا والقناة ولكل منهما 14 هدفا وتصدر الجمهورية شبين قائمة أضعف هجوم وسجل أربعة أهداف يليه النجوم برصيد ستة أهداف.

يملك وادي دجلة أقوي دفاع في دوري المحترفين ودخل مرماه ستة أهداف يليه غزل المحلة السكة الحديد واهتزت شباك كل منهما سبع مرات بينما يملك النصر للتعدين أضعف خط دفاع ودخل مرماه 23 هدفا يليه المقاصة ودخل مرماه 19 هدفا.

فريقان فقط لم يتعرضا للهزيمة وهما وادي دجلة وحرس الحدود وفاز كل منهما أربع مرات وتعادل خمس مرات وفي المقابل بترول أسيوط الفريق الوحيد الذي لم يحقق أى تعادل وفاز خمس مرات وخسر أربع مرات.

فريق وادي دجلة

ترتيب فرق دوري المحترفين بعد الأسبوع التاسع

1.حرس الحدود    17 نقطة

2.وادي دجلة     17 نقطة

3.بتروجت    17 نقطة

4.غزل المحلة   17 نقطة

5.لافيينا    15 نقطة

6.بترول أسيوط    15 نقطة

7.أبوقير للأسمدة   14 نقطة

8.راية    13 نقطة

9.القناة   12 نقطة

10.طنطا   12 نقطة

11.مكادي    12 نقطة

12.السكة الحديد   12 نقطة

13.بروكسي   12 نقطة

14.دكرنس   12 نقطة

15.الاتصالات   11 نقطة

16.أسوان    11 نقطة

17.النجوم    6 نقاط

18.المقاصة   6 نقاط

19.الجمهورية شبين    5 نقاط

20.النصر للتعدين   4 نقاط.

دوري المحترفين غزل المحله حرس الحدود وادي دجلة السكة الحديد

مواد متعلقة

دورى المحترفين: 10 لاعبين يطاردون أنتوى وبركات فى سباق الهدافين

دوري المحترفين.. مكادي يحقق فوزه الثاني ويحول تأخره أمام القناة إلى الفوز 2-1

دوري المحترفين: ريمونتادا بترول أسيوط تطيح بالاتصالات ودكرنس يتعادل مع طنطا

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين قد يبدأ من يوم الخميس

رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بالهدنة وسنبذل جهدنا لزيادة المساعدات

تراجغ أسعار الذهب عالميًا إلى أقل من ألفي دولار اليوم الأربعاء

عاجل.. القاهرة الإخبارية: 6 شهداء من منزل واحد فى استهداف مخيم النصيرات (فيديو)

الرئيس السيسي يرحب بالتوصل إلى هدنة في غزة

أخبار فاتتك.. بايدن يشكر الرئيس السيسي على اتفاق الهدنة في غزة وموعد بداية فصل الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس