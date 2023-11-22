مجلة أمريكية تنشر ترجمة 3 قصائد من ديوان "ما أنا فيه" لـ أحمد الشهاوي

نشرت المجلة الأمريكية الشهيرة "The California Poppy Times News" في عددها التاسع الصادر حديثاً، ترجمة لثلاث قصائد للشاعر أحمد الشهاوي من ديوان "ما أنا فيه" الصادر عن الدار المصرية اللبنانية، من ترجمة الدكتورة سلوى جودة المترجمة والناقدة والأستاذ الأكاديمي بجامعة عين شمس.

ديوان "ما أنا فيه"

ويقول الشاعر عن ديوانه:"الكتابُ رحلةٌ في عُمقِ الذاتِ، من يخوضُها يشعرُ كأنهُ هو من كتبَ وعاشَ هذه المعارج، فالأذى كالحُب ينامُ في نسيجِ كُلِّ شىء".

هي تجربةٌ شخصيةٌ لكنَّها تجربةُ كلِّ إنسانٍ على هذه الأرض، تجربة الضياعِ والفقدِ والعيشِ في متاهةٍ لا يعرفُ أحدٌ مداها أو مُنتهاها، هِجرانٌ مستمرٌ للرُّوحِ التي سُرقتْ، وللدِّماغِ التي خُطفتْ تحت بصَرِ الليل، وعُيونِ النهار.

هو كتابُ أحلامٍ وكوابيس وارتيابات تجمعُ ما بين الواقعيِّ والغرائبيِّ، حيثُ الشَّاعر يقلبُ المواجعَ بملعقةِ الوقتِ، ويحرِّكُ السواكنَ، وينكأ الجراحَ القديمةَ والملتهبةَ معًا، ويحطُّ نفسهُ مكانَ الآخر الذي يتوحَّدُ به ويحلُّ فيه، في مُحاولةٍ لاستعادة ما فقدَ، أو ما ضاعَ في لحظاتٍ أو سنين صراعٍ باطنيٍّ داخل العقلِ والنفسِ، ولذا يصرخُ عبر جماليات البناء والتركيب علَّهُ يذهبُ إلى الفردوسِ الذي هرَبَ، دونَ زخارفَ أو طلاءٍ خارجيٍّ.

الشَّاعرُ هنا يكتبُ ما تعقَّد واستعصى على الوصفِ والتشخيصِ وتحديدِ نواةِ الألمِ، أو متنِ الوجعِ، دُون يأسٍ أو خوفٍ، مع ملاحظةِ النبوئيةِ التي تلازمُ الكتابَ، وهى سمةٌ يمتازُ بها الرائى صاحبُ عين القلبِ الكاشفة.

نبذة عن أحمد الشهاوي

أحمد الشهاوي؛ شاعر مصري صدر له العديد من الإبداعات الأدبية، كان آخرها تجربته السردية الروائية الأولي، والتي صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشر والتوزيع العام الماضي 2022، ولاقت قبولًا نقديًا واسعًا، كما وصل بروايته "حجاب الساحر" إلى القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها للعام 2022 - 2023.

وصدر لـ أحمد الشهاوي العديد من المجموعات الشعرية، والتي استهلها بديوانه "ركعتان للعشق" عام 1988، ومن بعدها توالت إبداعاته الشعرية حيث صدر له في العام 1991 كتاب "الأحاديث ــ السفر الأول" عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، والتي صدر عنها كتاب "الأحاديث ــ السفر الثاني" في العام 1994.

ومن أعمال الشهاوي الأدبية أيضا مؤلفات: “كتاب الموت” 1997، "قل هي" عام 2000، "لسان النار" 2005، "باب واحد ومنازل" 2009، "سماء باسمي" 2013، "لا أراني" 2018، "ما أنا فيه" 2020 وكلها نشرتها الدار المصرية اللبنانية للنشر. بالإضافة إلي كتاب "أسواق الغمام"، والصادر عن كتاب أخبار اليوم 2010.

كما صدر له كتاب "أنا خطأ النحاة" عن دار خطوط وظلال في الأردن وصدر عام 2020، كما صدر للشهاوي، كتب: "نواب الله"، "عدماء الدين"، "أحوال العاشق"، "الوصايا في عشق النساء" في جزئين، "أنا من أهوي"، و"كن عاشقا"، وتُرجمت أعماله الأدبية إلى لغات عديدة، منها الإسبانية، والتركية، والفرنسية، والرومانية.