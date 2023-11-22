الشهر المريمي.. متي تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهر كيهك 2023؟

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لحلول شهر كيهك 2023، وهو الشهر الذي شهد ميلاد السيد المسيح، وتحتفل الكنيسة القبطية بعيد الميلاد يوم 29 كيهك، الموافق 7 يناير من كل عام.

الشهر المريمي

ويحتل الشهر مكانة خاصة في طقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويعرف بالشهر المريمي؛ لأن عيد الميلاد، وفقًا للتقويم القبطي، يوافق يوم 29 كيهك، وفيه يقوم الأقباط بتسبيحة منتصف الليل لإحياء ذكرى تجسد الرب وتعظيم والدته مريم العذراء عند الأقباط الأرثوذكس.

الشهر الرابع للشهور القبطية

ويعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من شهور القبطية، ويبدأ في 11 ديسمبر2023 لهذا العام نظرًا لأن هذة السنة كبيسة، ويتميز ذلك الشهر بأنه الشهر أكثر روحانية وأكثر تقديسًا لدى الأقباط، ويسمي بالشهر المريمي نظرًا لكثرة صلوات التسبحة والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، وخصصت له الكنيسة كتاب خاص يشمل تسابيحه، ويسمى "الإبصلمودية الكيهكية"، وكلمة "إبصلمودية" تعنى "تسبيح"، ويعرف أيضًا بالشهر المريمي أو سبعة وأربعة.

أصل تسمية شهر كهيك؟

شهر كيهك هو الشهر الرابع من السنة الطقسية العاطفة تجاه العذراء في هذا الشهر يقوم المؤمنين بإظهار عاطفتهم تجاه السيدة العذراء مريم، حتى تقوم بإظهار عاطفة الأمومة لكل إنسان اتخذها شفيعة له.

أصل تسميته يعود أصل تسميته إلى الإله "كاهاكا" اله الخير علاقة الشهر الوثيقة بالسيدة العذراء ينظر المؤمنين خلال شهر كيهك إلى إتمام سر التجسد، حيث يتأملون الله الذي اخذ شكل إنسان وولد من العذراء ليخلص شعبه.

الشهر المريمي يسمى شهر كيهك بالشهر المريمي نسبة للسيدة العذراء. اللحن الكيهكي للشهر الكيهكي لحن خاص داخل الكنيسة يسمى " اللحن الكيهكي".

مدائح كيهك قام المتنيح الأنبا "اثناسيوس ميخائيل الزيات" الأسقف الفخري على كرسي الفيوم، بجمع مدائح الشهر الكيهكي في العالم الشرقي والغربي. تسبحة الشهر الكيهكي تسمى تسبحة كيهك " سبعة وأربعة" لان ترتيبها الأساسي عبارة عن أربعة هوسات وسبعة ثيئوطوكيات.

شهر كيهك وميلاد الرب يسوع تكثر الكنائس من التسبيح في الشهر المريمي قبل أعياد الكريسماس، استعدادا لعيد الميلاد المجيد.

كيهك وتطويب العذراء قالت السيدة العذراء بعد أن بشرها الملاك جبرائيل بأنها ستكون أما للمسيح الذي يخلص شعبه من خطاياهم. " فهوذا منذ ألان جميع الأجيال تطوبني "، لذلك تقوم الكنائس بتطويبها قبل أعياد الميلاد.

لماذا شهر كيهك ؟

وقال القمص أنطونيوس فهمي كاهن، كاهن كنيسة مارجرجس والأنبا أنطونيوس محرم بك – الإسكندرية، في مقالة له: أنه تبدأ الكنيسة تكثر التسبيح فى شهر كيهك وقبل عيد الميلاد والذي يحل في 29 كيهك استعدادًا لاستقبال ميلاد ربنا يسوع المسيح، وكأنها تُعد الأرض كلها بالتسبيح لتصير سماء ثانية يحل فيها الكلمة المتجسد وتُعد قلوبنا أيضًا بالتسبيح لتصير سماء ثانية يسكن فيها المسيح.