الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الطوباوية أنجيلا ورفقائها الأربعة عشر

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية أنجيلا للقديس يوسف ورفقائها الأربعة عشر العذارى الشهداء.

وبهذه المناسبة، طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية، قال خلالها، إن فرانسيسكا ديسامبارادوس هونوراتا يوريت مارتي ( الأخت أنجيلا للقديس يوسف) ولدت في 16 يناير 1875م في فيلاجويوسا، بالقرب من فالنسيا؛ والديها هم فرانسيسكو وكارمن.

مسيرتها كراهبة

وبعد أن أنهت دراستها الجامعية وأصبحت مؤهلة لأن تصبح معلمة، وما أن اخذت اللقب، وأنضمت للراهبات العقيدة المسيحية، وهي جماعة أسستها ميكايلا غراو، في فالنسيا عام 1936. لقد كرسوا حياتهم لتعليم الأطفال الأميين والعمال والفلاحين.

وشغلت مناصب عدة: أولها كانت رئيسة للجماعة، ثم سكرتيرة عامة للرهبنة، حتى وصلت الى أعلى المناصب، وكتبت إلى أخواتها: «لا تنسوا أن رسالتنا هي تعليم البشر التعليم المسيحي، ويجب أن يكون حماسنا موجهًا نحو القيام بخدمة نبيلة.

حاولوا بكل الوسائل أن يدفعكم حبك لله إلى غرس التقوى والمحبة المقدسة ومخافة الله في قلوب الأطفال. بلغ الوضع الإشكالي المتزايد في إسبانيا ذروته في 18 يوليو 1936، مع الانتفاضة الوطنية لتي أدت إلى نشوب حرب أهلية واضطهاد للكنيسة ورجال الدين، في اليوم التالي، بذلت الأم أنجيلا، التي كانت تقيم في بيت الأم في مسلاتة، والتي كانت أيضًا مكان لدار الإبتداء، كل ما في وسعها لإنقاذ أخواتها: فقد أمرتهن بترك الثوب الرهباني، بسبب اللحظة المحفوفة بالمخاطر، وانتقلت معهن في منزل خاص تابع للرهبنة في 7 شارع مايسترو تشابي على مشارف فالنسيا. كانت الجماعة مكونة من بعض الراهبات المسنات والراهبات من الأديرة الأخرى التي أُجبرن على المغادرة منها، بالإضافة إلى راهبتان من الرئيسة العامة للرهبنة. حيث تم احتجازهما من قبل الشرطة. رجال الميليشيات.

وهناك استخدمهم خاطفوهم في حياكة قمصان رجال الميليشيات على الجبهة.، حيث أمضين وقتهن في الصلاة وفي شكل صغير من أشكال الرسالة. غالبًا ما كان رجال الميليشيات يأتون لتفتيشهم، وفي مساء يوم 19 نوفمبر 1936، جاءت حافلة صغيرة لاصطحابهم في رحلتهم الأخيرة. وخرجوا من المنزل يصلون ويشجعون ويسامحون بعضهم البعض. وكانت الوجهة النهائية هي مدرسة باتيرنا للفروسية، على بعد حوالي ستة كيلومترات من فالنسيا. هناك، في الساعة الواحدة من صباح يوم 20، تم إطلاق النار عليهم بينما كانوا يتلفظون بكلمات المغفرة لقاتليهم، وكان آخر من سقط هو الأم ماريا ديل سوفراجيو وهي تصرخ: «يحيا المسيح الملك!» نيابة عن الآخرين.

الأولى، الأم ماريا ديل سوفراجيو (ماريا أنطونياديل سوفراجيو أورتس بالدو)، كانت نائبًا عامًا ومعلمة لمرحلة الإبتداء، وُلدت في ألتيا (أليكانتي) في 9 فبراير 1888 لأبوين جاسبار وروزاريا، لكنها من مواطني بينيدورم، وقد أظهرت منذ صغرها حبها لحياة التكريس، وتتمتع بروح عظيمة من الإماتة، ولكن أيضًا بذكاء ملحوظ وشخصية جيدة.، كانت قد أنتهت من دراستها أنضمت للرهبنة عام 1922. وكانت رئيسة كلية العائلة المقدسة في فالنسيا، حيث حازت على محبة الجميع من أخواتها الراهبات وطالباتها،

الأم ماريا من مونتسيرات (ماريا دولوريس ليمونا بلاناس)، ولدت في 2 نوفمبر 1860 في مولينز دي ري (برشلونة) لأبوين خوان وماريا، بعد انضمامها إلى الجماعة في عام 1822، وكانت سكرتيرة الأم ميكايلا، والتي تعلمت منها كيفية وضع الخطوط العريضة للكاريزما التأسيسية في السنوات القادمة. من عام 1892 إلى عام 1931 كانت رئيسة عامة، ثم أصبحت مستشارة عامة. وأيضا جماعة من الراهبات هن:

الأخت تريزا للقديس يوسف ولدت في 20 مايو في 1876م في فالنسيا، لأبوين هم خوسيه وروزا. دخلت الرهبنة عام 1889م، كانت رسامة ماهرة، وكانت معلمة لمرحلة الإبتداء، وعند اندلاع الحرب، كانت رئيسة البيت العام: وكانت عبارتها المفضلة هي: "الحديث مع الله أهم من الحديث عنه".

الأم إيزابيل فيريرسابريا، ولدت في 15 نوفمبر 1852 في فيلانويفا إي غيلترو (برشلونة) لوالديها جوزيبي وماريانا. في الثامنة والعشرين من عمره انضمت إلى الأم ميكايلا وإسبيرانزا غارسيا، إن بساطتها جعلتها مخلوقة مكرسة تمامًا للجميع، لدرجة أن صداقتها تجاه الفقراء والأميين جعلتها يضرب بها المثل. وبدأت معهما تأسيس الجماعة.

الأم ماريا أسونتا (جوزيبا) مونغوتشي حمص،)، ولدت في أولديكونا (طراغونة) في 12 تموز 1859 لوالدين بيدرو وإيزابيل. لقد شغلت منصب رئيسة الدير. لقد نالت الإعجاب بسبب عملها الخفي والبسيط، لا سيما كخياطة للراهبات، وكذلك بسبب إخلاصها المريمي: فقد حفظت عن ظهر قلب فقرات كاملة من «أمجاد مريم»، عمل القديس ألفونسوس ماريا دي ليغوري.

الأخت ماريا كونسيتا. (إميليا) مارتي لاكال، ولدت في 8 نوفمبر 1861 في كارليت (فالنسيا) لوالديها فيسنتي وماريا. وأنضمت للجماعة الرهبانية عام 1885 وكرست نفسها بشكل خاص لشباب سولانا، الذين علمتهم كيفية الصلاة، وقضاء دقائق طويلة من الصمت أمام ( القربان المقدس)، والقراءات الروحية. وأيضا عملت في عمل الخياطة والحياكة للدير.

الأخت ماريا غراتسيا (باولا) لسانت أنطونيو،)، ولدت في 1 يونية 1869 في فالنسيا لأبوين فيسنتي وليوناردا. وأنضمت للجماعة الرهبانية سنة 1900. لقد كرست نفسها للتدريس في مدينة توريس.

الأخت ماريا ديل سوكورسو (تيريزا خيمينيز بالدوفي)، ولدت في 13 مارس 1885 في سان مارتن دي بروفنسال (برشلونة) لأبوين خيسوس وسلفاتورا. تيتمت وهي صغيرة السن، وتعلمت في بيت الرحمة لراهبات المحبة الكرمليات. وأنضمت للجماعة الرهبانية عام 1907 وهي في الثانية والعشرين من عمرها.وبذلت حياتها لتعليم الايتام والفقراء وقدمت الكثير من الأعمال الخيرية.

الأخت ماريا دي لوس دولوريس (غيرتروديس سوريس بروسولا)، ولدت في برشلونة في 17 يناير 1899 لأبوين جيراردو وكاريداد، وتم تعميدها في كاتدرائية نفس المدينة. تيتمت وهي صغيرة، تلقت تعليمها أولًا في كلية "الراهبات الفرنسيات"، ثم في المدرسة العادية في برشلونة. أمضت الصيف مع بعض أعمامها في كابريرا دي مار، حيث التقت بالأخت تريزا القديس يوسف في عام 1918م التي أصبحت معلمة ومرشدة لمرحلة الإبتداء، وكانت تقدم شرح مبسط للتعليم المسيحي. وقالت بعد أن اضطرت للتوجه إلى فالنسيا: "مصيري سيكون مصير جميع الراهبات الأخريات.

الأخت إغنازيا من القربان المقدس (جوزيفا باسكوال بالاردو)، ولدت عام 1862 (اليوم غير معروف، لأن أرشيف الرعية قد اختفى) وعمّدت في رعية سانت أنطونيو في فالنسيا. وأنضمت للجماعة الرهبانية عام 1889 وأمضت كل خدمتها في مجتمع سولانا، حيث كانت موضع إعجاب لبساطتها وبراءتها. لقد أحبت أن تضع نفسها في خدمة المجتمع بشكل مباشر، وكانت تقوم بإعداد الطعام للراهبات والفقراء وأعمل أخري بالدير، منذ أيامها الاولي، التي قضاتها في سان فيسينتيديلسهورتس، كانت تعيش في فرح داخلي كبير، طُردت قسرًا من سولانا، وتوجهت إلى كالي مايسترو تشابي، حيث عاشت مع الراهبات الأخريات.

الأخت ماريا للقلب الأقدس، ولدت في 6 فبراير 1881 في فالنسيا لوالدين خوان وفيسنتا. واتخذت اسم على لقب معلمة عند دخولها المصلين في عام 1906. وتشير سجلات المعهد إلى أنها كانت تحترم المواعيد، وأنها اهتمت بشدة بالصمت،قامت بالتدريس طوال حياتها وكانت مديرة كلية مولينز دي ري، والتي اضطرت إلى مغادرتها فقط عندما اضطرت للانتقال إلى فالنسيا.

الأخت ماريا ديل روزاريو (كاتالينا كالبي إيبانيز)، ولدت في 25 نوفمبر 1855 في سويكا (فالنسيا) لأبوين ماريانو ولياندرا. دخلت الجماعة الرهبانية عام 1893. وكانت شغوفه بقراءة الكتاب الروحانية والتاريخ.

الأخت مريم السلام (إيزابيل لوبيز غارسيا)، ولدت في 12 أغسطس 1885 في توريس (فالنسيا) لبطرس ومريم. تلقت تعليمها في كلية راهبات العقيدة المسيحية في مدينتها، ودخلت الجماعة الرهبانية عام 1911م وكانت أخت وطاهية وممرضة. وكتبت على ظهر صورة صغيرة احتفظت بها كإشارة مرجعية: "يا رب، اجعلني مستحقًا أن أكون شهيدة لحبك".

*الأخت مارسيلا للقديس توما (يوريا نافارو): ولدت في مقاطعة البسيط، ودخلت الرهبنة عام 1934. وفي نهاية شهر يوليو، لم تعد إلى منزلها مثل المبتدئات الآخرين، كما كان ينبغي عليها أن تفعل بناءً على أوامر الرب. واستمرت مع باقي الراهبات.

وهناك توثيق فوتوغرافي لاستشهادهم، التقطه القائم على مقبرة فالنسيا، قبل دفنهم في 22نوفمبر. وللتصديق عليها تم وضع توقيعات بعض الشهود على كل صورة.

وفي 1 مايو 1940، شرع المجلس العام للراهبات في إجراءات استخراج الرفات ونقلها في اليوم التالي إلى النصب الجنائزي للجماعة بمقبرة مسلات.

بدأت عملية المعلومات عن استشهاد جميع الراهبات السبعة عشر في 5 يوليو 1965 في أبرشية فالنسيا وانتهت في 1يونية 1969. في هذه الأثناء، في 12ديسمبر 1968، تم العثور على رفات الأم أنجيلا والأربعة عشر الأخريات (مكان وجود الراهبات). اثنان آخران لم يعرفا حتى عام 1983) وقد تم وضعهما في نصب جنائزي خاص في كنيسة البيت الأم. صدر المرسوم المتعلق بصحة عملية المعلومات في 12يناير 1990؛ وفي العام نفسه، تم نقل "موقفهم الشجاع والقوي للحفاظ على إيمانهم المسيحي إلى الكرسي الرسولي.

وبعد اجتماع الخبراء اللاهوتيين في 13مارس 1993، واجتماع الكرادلة والأساقفة أعضاء المجمع الفاتيكاني لقضايا القديسين في 1يونيو من العام نفسه، صدر مرسوم الاستشهاد في 6 يوليو 1993

تم تطويب الراهبات السبعة عشر من رهبنة العقيدة المسيحية على يد البابا القديس يوحنا بولس الثاني في 1 أكتوبر 1995، ضمن مجموعة من 45 شهيدًا سقطوا خلال الحرب الأهلية الإسبانية، إلى جانب 64 من ضحايا الثورة الفرنسية.