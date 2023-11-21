الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في عيد دخول العذراء الهيكل.. الكنيسة المارونية: "فضّلنا العالم الأرضي على العالم العُلويّ"

السيدة العذراء
السيدة العذراء

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى عيد دخول مريم العذراء إلى الهيكل، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

“في البدء، جُبِل الإنسان من أرض طاهرة ومن دون دنس ؛ لكن طبيعته رأت نفسها قد حُرِمت من كرامتها المتأصلة عندما جُرّدت من النّعمة جراء السّقوط المتأتّي من العصيان وطُردت من موطن الحياة. فعِوضًا عن الفردوس، لم يعد لديها إلا حياة فانية تنقلها إلينا كإرث وراثي، حياة يليها الموت وما ينتج عنه، إي فساد الجنس البشري”.

كلّنا كنّا قد فضّلنا العالم الأرضي على العالم العُلويّ

كلّنا كنّا قد فضّلنا العالم الأرضي على العالم العُلويّ. ولم يعد متبقّيًا لنا أيّ رجاء في الخلاص؛ وكانت حالة طبيعتنا تطلب النجدة من السّماء. ما من شريعة كانت لتشفي عاهتنا.

وأخيرا، عندما ارتآه مناسبًا، قرر بارئ الكون إظهارَ عالم جديد، ملؤه التناغم والشّباب، تُبعَد منه عدوى الخطيئة، والموت، رفيقتها. فيتم إهدائنا حياة جديدة بكليتها، حرّة ومنشرحة، نحن الذين قد نجد في العماد ولادة جديدة وإلهية بأكملها.

فما هو إذًا السّبيل إلى تحقيق هذا المخطّط الخلاصي؟ ألم يكن من المناسب أنّ تضع عذراء في غاية الطهارة ومن دون دنس نفسها أوّلًا في خدمة هذا المخطّط المليء بالأسرار الإلهيّة، وتحبل بالكائن اللامتناهي وفق طريقة تتخطى القوانين الطبيعية؟.

فهكذا إذًا، كما أخذ الله في الفردوس من أرض عذراء ومن دون دنس القليل من الطّين ليصنع أوّل آدم، كذلك، في حين تحقيق تجسّده الخاص، استخدم أرضًا أخرى، إن صحّ القول، وبالتحديد هذه العذراء الطاهرة وبلا دنس، التي تمّ اختيارها من بين سائر المخلوقات. ففيها هي جعلَنا من جديد، انطلاقًا من طينتنا بالذات، وأصبح هو آدم الجديد، هو خالق آدم، ليَخلُص القديم من خلال الجديد والأزلي.

الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الكنيسة المارونية بمصر

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