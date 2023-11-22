"الخارجية الصينية": لن يكون هناك سلام دائم فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية، مرحبة بالهدنة المؤقتة في غزة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء: نأمل أن تساعد الهدنة المؤقتة على تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع.



وأعلنت مصر، اليوم، عن نجاح الوساطة المشتركة مع الولايات المتحدة ودولة قطر، التي أسفرت عن التوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة.

وذكر مصدر، لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه سيتم الإعلان عن توقيت الهدنة الإنسانية بقطاع غزة خلال 24 ساعة، التي من المقرر أن تستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وأوضح أن الهدنة الإنسانية تتضمن تبادل 50 من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل الإفراج عن عدد من النساء والأطفال المحتجزين في إسرائيل.