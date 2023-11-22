تفاصيل إحالة المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالمرج والسلام للجنح

أحالت نيابة المرج اليوم الاربعاء المتهمين بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" في منطقتى المرج والسلام، لمحكمة الجنح.

وذكر قرار الإحالة اعترافات المتهمين بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج والسلام تفيد بسرقة دراجاتهم النارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق محل وقائع السرقة، تم تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه وأقرا بارتكاب وقائع السرقة بغرض التربح والكسب غير المشروع منها، وأرشد عن باقي المتهمين وتم بإرشادهم ضبط الدراجات المستولى عليها

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.