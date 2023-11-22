إحالة عاطلين للجنح بتهمة سرقة السيارات بالتجمع
قررت نيابة القاهرة الجديدة الأربعاء، إحالة عاطلين لمحكمة الجنح لاتهامهما بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الزجاج.
وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين أقرا أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة القاهرة الجديدة بارتكاب وقائع سرقة السيارات بغرض تفكيكها وبيعها خردة وأقروا بارتكاب 3 وقائع بذات الأسلوب.
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة بأسلوب كسر الزجاج بدائرة القسم وأقروا بمحاولتهما لسرقة السيارة وأنهم وراء سرقة 3 سيارات وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.