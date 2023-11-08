الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سرقة سيارات ودراجات نارية.. ‏أمن القاهرة يكشف لغز العديد من بلاغات السرقة ويضبط الجناة

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات، وتولت النيابة التحقيق.

فقد تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة بطارية سيارة حال توقفها بدائرة القسم، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".. وتم بإرشاده ضبط كافة البطاريات المستولى عليها بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم إتهموه بالسرقة.

وضبط (سائقين) بدائرة قسم شرطة السلام أول لقيامهما بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما الدراجة النارية المستولى عليها وأضاف بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وإعترفا بإرتكاب عدد (2) واقعة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة االمسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" (عامل "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته الدراجتين المستولى عليهما.

كما تم ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان لقيامهما بسرقة سيارة "نصف نقل" حال توقفها بدائرة القسم، وبحوزتهما (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار - عدد من المفاتيح المصطنعة) وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضافا بتصرفهما فى السيارتان المستولى عليهما لعميليهما "سيئ النية" (عامل، تاجر سيارات) أمكن ضبطهما وتم بإرشاد أحدهما ضبط السيارة المبلغ بسرقتها وأقر الثانى بالتصرف فى السيارة المبلغ بسرقتها بالبيع لعميله "سيئ النية " ( عامل – مقيم  بمحافظة الإسكندرية ) تم ضبطه وبحوزته السيارة المبلغ بسرقتها.

وضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال إستقلالهما مركبة "تروسيكل" مُحمل عليها (عدد 4 لافتات إرشادية) بمواجهتهما إعترفا بسرقتهما من أحد الطرق بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "الخلع".

وكذا ضبط (خادمة) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل فيلا محل عملها بدائرة القسم، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مديرية امن القاهرة مكافحة السرقات الأجهزة الأمنية قسم شرطة الأميرية قسم شرطة السلام أول

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