الأربعاء 22 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": الاتفاق حول سد النهضة يحقق الاستقرار بالمنطقة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد عبد العاطي

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن الجانب الأثيوبي يرفض اتفاقية الملىء والتشغيل لأسباب مجهولة لا أحد يعلمها، ويمكن القول أنه وراء هذا الاتفاق كان يتم التخطيط للكثير من العوامل، منها ممر تنمية، وأن يكون هناك خطوط سكك حديد باعتبار أن أثيوبيا دولة حبيثة، ويجب أن يكون لها منفذ على النيل، وتحويل النيل لممر ملاحي.

اتفاقيات سد النهضة 

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي، خلال لقائه ببرنامج “"لشاهد" مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الاتفاق الذي عقد في واشطن كان سيساعد على تحقيق الاستقرار بصورة كبيرة في المنطقة، لذا خوف الجانب الأثيوبي من الاتفاق يعني أنه لم توجد لديهم حسن نوايا، ولكن مصر كان لها إصرار على التفاوض منذ عام ٢٠١١ حتى اليوم.

وتابع:" كنا نصارح الرأي العام بشان هذه القضية، وأحد الأصدقاء قالي لي في أحد اللقاءات إذا كنت مطمئن للوضع أم لا، وهنا كانت إجابتي بالرفض؛ وذلك لأن الاطمئنان يعني التراخي في العمل على هذه الأزمة، لذا لا يجب الاطمئنان إلا إذا تم حل هذه الأزمة بالكامل".

واستطرد:" منذ ٢٠١١ وحتى اليوم ازداد التعداد السكاني لأكثر من ٢٥ مليون مواطن، وهذا التعداد بحاجة إلى نصف مليار من المياه زيادة عن المعدل السابق، هذا علاوة عن احتياجات مصر الزراعية والتنموية التي تخطط لها الدولة ".

معدلات مصر من المياه

وأشار إلى أن مصر لديها معدلات ثابتة من المياه، وبالرغم من ذلك تهدف إلى تحقيق أعلى المعدلات في التنمية الشاملة، وبالتالي سد النهضة كان عائق كبير.

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور. برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

محمد عبد العاطي اكسترا نيوز الشاهد محمد الباز سد النهضه

الأكثر قراءة

عاجل.. 15 شهيدا فى مجزرة إسرائيلية جديدة غرب خان يونس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

محمد عبدالعاطى يوضح لـ"الشاهد" مراحل مفاوضات سد النهضة بإثيوبيا

ضياء الدين داوود: نطالب بموقف حازم من الحكومة بشأن حرب غزة (فيديو)

محمد عبد العاطى لـ"الشاهد": مصر الدولة الأكثر جفافًا فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: نحرز تقدمًا فى صفقة تبادل الأسرى ونتوقع أخبارًا جيدة

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس