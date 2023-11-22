الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجيش الإسرائيلى مُتحدثًا عن "الهدنة": "أى وقف إطلاق نار سيكون مؤقتًا وليس طويل الأمد"

المُتحدث باسم الجيش
المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري

قال المُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، مساء أمس الثلاثاء، إنه على الرغم من صفقة الرهائن الوشيكة وتوقف الحرب، فإن القتال ضد حركة "حماس" سيستمر.

وأضاف “هاجاري”، حسب صحيفة جيروزاليم بوست: "إنها حرب طويلة، مع جولات عديدة.. لقد حُددت الأهداف وسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا للوصول إليها، وسنستعد للمراحل المقبلة".

وأكد هاجاري أن أي وقف سيكون مؤقتًا وليس وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار طويل الأمد.

وقال إن الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية للجيش هي تدمير حماس، وإقامة حدود يمكن الدفاع عنها أكثر مما كانت عليه قبل الحرب.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيضمن بقاء جنوده آمنين، وسيحافظ على أي إنجازات تحققت بالغزو، وسيردع انتهاكات الهدنة، حال استمرار الهدنة. 

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