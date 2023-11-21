برلمانى: سيناء ستظل تحت السيادة المصرية إلى الأبد

قال إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب، إن شمال سيناء كانت تعاني من العمليات الإرهابية منذ 10 سنوات وستظل تحت السيادة المصرية إلى الأبد، ولن تكون ورقة في أجندة أي دولة أخرى، مؤكدًا أن أهالي سيناء برفقة القوات المسلحة لن يفرطوا في شمال سيناء.

اتحاد قبائل سيناء مع القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

أضاف أبو شعيرة، خلال حواره مع نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أن هناك اتحاد قبائل سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الجماعات الإرهابية خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن بعض الإرهابيين في سيناء كانوا قادمين من أفغانستان.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي أكد أن الدولة المصرية تحافظ على أراضيها، وتسيطر بشكل كامل على كل أراضيها، مشيرًا إلى أن هناك تخوفا في شمال سيناء من المستقبل، خاصة أنهم يسمعون صوت التفجير في قطاع غزة.