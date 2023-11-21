الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

برلماني: الفلسطينيون يستطيعون صناعة الصاروخ في 3 أيام والقنبلة في 48 ساعة (فيديو)

صناعة الأسلحة
صناعة الأسلحة

أكد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن الشعب الفلسطيني يمتلك قدرات عالية في صناعة الأسلحة، وأن تهجيرهم إلى مصر سيعرضها لخطر الحرب مع العدو الصهيوني. 

وأضاف أبو شعيرة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة: "الفلسطينيون يستطيعون صناعة الصاروخ في ثلاث أيام والقنبلة في يومين".

وطالب أبو شعيرة بالضغط على الدول المتورطة في الصراع لوقف العنف والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، كما أعرب عن تضامنه مع الشارع المصري الذي يخشى ضياع أرضه.

سيناء الشعب الفلسطيني صناعة الأسلحة الاسلحة الحرب الصهيوني الصاروخ القنبلة الفلسطينيين غزة أسلحة فلسطين المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين