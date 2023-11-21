برلماني: الفلسطينيون يستطيعون صناعة الصاروخ في 3 أيام والقنبلة في 48 ساعة (فيديو)

أكد إبراهيم أبو شعيرة، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، أن الشعب الفلسطيني يمتلك قدرات عالية في صناعة الأسلحة، وأن تهجيرهم إلى مصر سيعرضها لخطر الحرب مع العدو الصهيوني.

وأضاف أبو شعيرة، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر قناة الحياة: "الفلسطينيون يستطيعون صناعة الصاروخ في ثلاث أيام والقنبلة في يومين".

وطالب أبو شعيرة بالضغط على الدول المتورطة في الصراع لوقف العنف والاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين، كما أعرب عن تضامنه مع الشارع المصري الذي يخشى ضياع أرضه.