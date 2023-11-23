الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الثقافة

الأنساق الثقافية بروايات مجيد طوبيا في رسالة دكتوراه بـ"آداب السويس"

مناقشة رسالة دكتوراه
مناقشة رسالة دكتوراه للباحث محمد صلاح الدين

حصل الباحث محمد صلاح الدين على درجة الدكتوراه في الدراسات الثقافية بمرتبة الشرف عن دراسته "الأنساق الثقافية في روايات  مجيد طوبيا"؛ وذلك بعد مناقشتها بكلية الآداب- جامعة قناة السويس في الإسماعيلية، تحت إشراف الدكتور محمود الضبع.

وللأديب الراحل مجيد إسحق طوبيا (25 مارس 1938 - 7 أبريل 2022) عدد كبير من الأعمال الروائية؛ من أبرزها "فوستوك يصل إلى القمر (قصص)، خمس جرائد لم تقرأ (قصص)، الأيام التالية (قصص)، تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الشمال (رواية)، تغريبة بني حتحوت إلى بلاد الجنوب (رواية)"؛ وغيرها من الأعمال السينمائية مثل "أبناء الصمت، حكاية من بلدنا، قفص الحريم".

يقول الباحث الدكتور محمد صلاح الدين لـ"الدستور": "كان التعامل مع روايات مجيد طوبيا كشفاً لرسالة ثقافية أراد طوبيا إيصالها ظهرت عبر نقاط عدة منها تنوع الظواهر الثقافية والحضارية التي كان يعرض لها، والتي كان أثرها يظهر خلال بنية العمل الروائي عبر حركة الشخوص والأحداث، وتحوي أعماله الروائية العديد من الثقافات الإقليمية في مصر وأوربا ودول حوض النيل بما فيها من أفكار ومذاهب وعادات اجتماعية وبيئية".

ويضيف: "الامتداد الجغرافي الذي مرت به روايات مجيد طوبيا أفاد في تشعب الأحداث الروائية، وخلق جو من الصراع الحضاري؛ يعبر عن تحولات المجتمعات".

ويتابع: "قراءة الأنساق الثقافية للأعمال الروائية لمجيد طوبيا تكشف ثراءً أيديولوجيًّا؛ هو نتاج تنوّع البيئات والفترة الزمنية الممتدة التي عبر عنها الكاتب؛ مما يجعل من أعماله الروائية رحلة ثقافية عبر حضارات وثقافات متنوعة".

محمد صلاح الدين الأنساق الثقافية في روايات مجيد طوبيا جامعة قناة السويس بالاسماعيلية مجيد طوبيا الأنساق الثقافية

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