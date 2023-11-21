نائب: مدبولي يؤكد وحدة الرؤى مع البرلمان حول الوضع الفلسطيني (فيديو)

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إنه في جلسة البرلمان اليوم حضر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي للحديث عن الوضع الفلسطيني الشديد الخطورة والحساسية، وأجاب على أسئلة النواب حول موقف مصر من صفقة القرن وحقوق الشعب الفلسطيني ومواجهة التهجير القسري.

وأشاد داوود، في حديثه مع برنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر قناة الحياة، بكلمة رئيس الوزراء التي تؤكد وحدة الرؤى وفلسفة التحرك بين الحكومة والبرلمان والشعب وأن قواتنا المسلحة تحظى بدعم شعبي كامل، وأننا مستعدين لدفع أي ثمن للحفاظ على الأمن القومي المصري.