الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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نائب: البرلمان يرفض مخططات التهجير القسري والمساس بالحدود المصرية (فيديو)

عبد المنعم إمام
عبد المنعم إمام

أكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن البرلمان المصري يرفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو المساس بالحدود المصرية، وذلك في طلب إحاطة تقدم به للحكومة للاستيضاح عن موقفها من هذه القضية.

قال إمام، في حواره مع محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم"، إنه تقدم بطلب الإحاطة بعد أن عرض الرئيس السيسي مسألة التوطين في مؤتمر مع المستشار الألماني، وأنه يريد معرفة ما تعد له الحكومة لمواجهة هذه المخططات.

وأشاد النائب برد الحكومة على طلبه، الذي كان واضحًا وحاسمًا في رفض أي تصفية للقضية الفلسطينية أو تغيير للحدود المصرية، مضيفًا أن جلسة اليوم كانت تاريخية وأنها ردت على الشائعات التي تروجها بعض الأطراف الإقليمية والدولية، مؤكدا أن البرلمان المصري يقف خلف الحكومة في دعم حقوق الفلسطينيين والدفاع عن القضية العربية.

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