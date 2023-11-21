خلال معرض Cairo ICT.. رواد الأعمال يستعرضون تجاربهم في مجال "المخازن المظلمة"

ناقشت جلسة "المخازن المظلمة: كيف يحدث رواد الأعمال في مصر ثورة في مجال الخدمات اللوجستية"، تجربة رواد الأعمال المصريين في مجال المخازن المظلمة، أو "الدارك ستورز"، والتي تتميز بتقديم خدمات التوصيل السريعة.

أدار الجلسة المهندس محمد منير، المدير العام لشركة Pmaestro، وشارك فيها كل من أحمد دويدار، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة Khazenly، ووليد شعبان، الشريك المؤسس والمدير التقني لشركة Rabbit.

وأقيمت الجلسة على هامش فعاليات ثالث أيام معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT 2023.

واستعرض أحمد دويدار تجربة عمله في مجال "المخازن المظلمة" من خلال شركة Khazenly، والتي تعتمد على مخازن مخصصة لعرض وتسليم المنتجات الغذائية الطازجة، وتعمل بنظام التوصيل السريع.

وقال “دويدار” إن التكنولوجيا تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة "المخازن المظلمة"، حيث تساعد في ترتيب المنتجات ومعرفة تاريخ الصلاحية وغيرها من المعلومات المهمة، كما تساعد في تقديم خدمات التوصيل السريعة.



وأضاف أن أحد التحديات التي تواجه مجال "المخازن المظلمة" هو ضرورة تدريب العاملين على استخدام التقنيات الحديثة، حيث أن هذا المجال يتطلب مهارات تقنية عالية.



من جانبه، تحدث وليد شعبان عن تجربة شركة Rabbit، وهي شركة متخصصة في خدمات التوصيل السريع، والتي تعتمد على نظام "المخازن المظلمة" في تقديم خدماتها.

وأوضح “شعبان” أن النظام التكنولوجي في "المخازن المظلمة" يقوم بإدارة عملية التوصيل بالكامل، بدءًا من طلب العميل وحتى وصول المنتج إلى وجهته.

وأضاف أن القياس في هذا النظام يتم بالثانية، حيث يتم متابعة عملية التوصيل في كل لحظة.

وأشار “شعبان” إلى أن مساحة "المخازن المظلمة" تتراوح بين 70 و300 متر مربع، ويتم من خلالها عرض عدد محدود من المنتجات التي يتم طلبها بكثرة، ولفت إلى أن بناء بنية تحتية مناسبة لـ"المخازن المظلمة" يتطلب توفير خدمة اتصالات جيدة ومرافق وخدمات مناسبة، حيث أن هذه العوامل تلعب دورًا مهمًا في نجاح هذا النوع من المخازن.

وفي ختام الجلسة، أجاب وليد شعبان على سؤال مدير الجلسة حول الفرص المتاحة في مجال "المخازن المظلمة"، مشيرًا إلى أن هذا المجال يوفر للمستهلكين إمكانية الحصول على المنتجات التي يحتاجونها في أسرع وقت ممكن، كما أنه يوفر للمستثمرين فرصة لإنشاء مشاريع جديدة وتحقيق أرباح عالية.