جلسة حول استكشاف آليات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بمعرض "Cairo ICT"

استعرضت إحدى جلسات معرض ومؤتمر Cairo ICT تحت عنوان "التقنيات المتقدمة في التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: استكشاف أحدث التقنيات"، آليات التعامل مع هذه التقنيات وكيفية الاستفادة منها بطريقة صحيحة.



أدار الجلسة المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والذي كان حريصًا على إشراك الزوار من الجمهور في الجلسة والتعرف على مفهومهم عن موضوع الجلسة.

وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب مدير التحول الرقمي والقطاع العام بشركة SAP، إن القطاع الحكومي يعتمد على أنظمة التحليلات لتحديد أداء الأعمال بالاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي.



وأشار إلى مراحل العمل المختلفة في مجالات أعمال عديدة مثل مجال الحسابات والمشتريات والمناقصات على سبيل المثال، والتي تمر بمراحل عديدة لتحقيق مهامها، والتي أصبحت تعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي في إنجاز كل مراحل هذه الأعمال، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم التوسع بشكل كبير في استخدامات الذكاء الاصطناعي خلال العام القادم 2024.

وأكد المهندس أحمد أسامة رئيس قسم هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي بشركة دل تكنولوجيز مصر، أن الجميع حاليًا تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل غير محسوس من خلال تطبيقات عديدة على الهاتف المحمول.



ولفت إلى وجود وظائف عديدة حاليًا تقدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحديد مجالات الأعمال ودراسة الأسواق مع اختلاف كل مجال عمل.



ونوه المهندس أحمد الحفناوي مهندس الذكاء الاصطناعي بشركة QSIT، أنه مع مرور الوقت استطاعت التكنولوجيا ميكنة مختلف الأعمال عن طريق تحليل البيانات، وفي إطار ذلك يتم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل واسع والتي تعتمد في الأساس على العقل البشري.



وقال “الحفناوي” إن الذكاء الاصطناعي هي تقنيات قديمة، ولكن ما يحدث حاليًا هو التوسع في استخدامات مفهوم الذكاء الاصطناعي الذي وصل إلى مراحل متقدمة في القيادة بدون سائق وغيرها من التطبيقات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المهندس فيصل عبيدة المدير العام لشركة Lexar، إن ذكاء الأعمال والتعامل مع ملايين البيانات في ثوانٍ معدودة، يمكن تحليل هذه البيانات والتنبؤ بالمستقبل، كل هذه الأمور لا يمكن أن تحدث إلا عن طريق أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي عمليات مهمة في مجالات العمل مثل المبيعات، والتي تساعدها أنظمة الذكاء الاصطناعي على توقعات الأسواق واحتياجات سلاسل الإمداد وغيرها من البيانات، وبالتالي التعرف على متغيرات السوق بشكل سريع، وهي أمور لا يمكن أن تحدث بدون الذكاء الاصطناعي.



ونوه تكريم التناملي استشاري CTO بشركة IBM مصر، إلى أن الذكاء الاصطناعي موجود منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولكن الجديد هو التطبيقات التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي.



وأضاف أن البيانات هي منجم ذهب لابد أن يتم استخدامها والاستفادة منها وتعلمها في أسرع وقت، مشيرًا إلى وجود مشروعات عديدة يمكن تنفيذها بأقل التكلفة عن طريق أنظمة الذكاء الاصطناعي.



وأشار إلى أن استخدامات الذكاء الاصطناعي أصبحت مطبقة حاليًا في مجالات أعمال عديدة منها على سبيل المثال مجال الموارد البشرية، وأيضًا في الإدارات المالية التي تستطيع حاليًا إنجاز أعمالها في أسرع وقت وبدقة.

