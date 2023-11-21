الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": مقترح وزيرة إسرائيلية حول إعادة توطين أهالى غزة يكشف نواياها الخبيثة

جيهان مديح
جيهان مديح

استنكرت جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر المقترح الذي قدمته وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية الذي كشف عن النوايا الخبيثة للاحتلال تجاه قطاع غزة بدعوتها للمجتمع الدولي، بأن يقوم بتشجيع أهالي غزة على إعادة التوطين الطوعي خارج الأراضي، بدلاً من المطالبة بوقف إطلاق النار أو بالحديث عن إعادة إعمار القطاع، مؤكدة أن موقف الدولة المصرية واضح وراسخ تجاه القضية الفلسطينية.

أضافت مديح، في بيان الثلاثاء، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة من أجل التصدي للمؤمرات الخبيثة التي تريدها إسرائيل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى عن استخدام الإجراءات التى تضمن حماية وصون حدودها وسيكون لها رد حاسم في أي محاول تهدد أي شبر من أراضيها، خاصة سيناء الحبيبة.

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وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر إلى أن الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد أهالي غزة تستهدف تهجيرهم من أراضيهم وهو ما لا تقبله الدولة المصرية، موضحة أن الدولة المصرية ترفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة وتسعى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تصفية قضيتهم.

أوضحت مديح أن الجلسة التاريخية التي شهدها مجلس النواب، اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، تعكس موقف الدولة الحاسم والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن الجلسة عكست تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

الدكتورة جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الاستخبارات الإسرائيلية إعادة التوطين إعادة إعمار

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