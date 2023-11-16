الخميس 16 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب مصر أكتوبر تُثمن تخصيص الشركة المتحدة 100 دقيقة لكل مرشح رئاسي

جيهان مديح
جيهان مديح

ثمنت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمنح كل مرشح في الانتخابات الرئاسية 100 دقيقة إعلانية.

 وأشارت جيهان مديح، إلى أن هذا القرار استكمالًا لفتح الشركة جميع نوافذها الإعلامية أمام المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، منذ الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وبدء فترة الدعاية، حيث استضافت جميع القنوات التابعة للشركة المرشحين للرئاسة وممثليهم. 

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر ـ في تصريحات صحفية اليوم الخميس ـ إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقف على مسافة واحدة من الجميع منذ إعلان القائمة النهائية لأسماء ورموز المرشحين، كما أنها تبذل جهودًا كبيرًة من أجل وضع المواطن أمام الصورة الكاملة، لكي يتعرف على المرشحين بشكل كامل وبرامجهم الانتخابية ورؤيتهم للمشكلات التي تواجه الوطن وكيفية مواجهتها، وهو ما يدعم اختياراتهم بناء على رؤية سليمة، منوهة أن هذا القرار يعكس الصورة المُثلى للإعلام فى الجمهورية الجديدة. 

وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن منح المرشحين مساحة إعلانية متساوية، يعزز من فرص المواطنين في التعرف أكثر على المرشحين الرئاسيين، خاصة في ظل التوجهات المختلفة التي يعبرون عنها. 

ولفتت: إلى "أننا أمام استحقاق انتخابي يمثل أهمية كبيرة في تاريخ الحياة السياسية والشعب المصري، ويأتي في توقيت تشهد فيه المنطقة اضطرابات كبيرة، ما يضاعف العبء على المرشحين الرئاسيين لوضع رؤى وبرامج مختلفة يمكن أن يواجهوا من خلالها التحديات الحالية والمستقبلية".

جيهان مديح حزب مصر أكتوبر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الانتخابات الرئاسية فترة الدعاية المرشحين للرئاسة

مواد متعلقة

حازم عمر يثنى على قرار "المتحدة" بمنح 100 دقيقة إعلانية لمرشحى الرئاسة

عبد السند يمامة يشكر الشركة المتحدة على مبادرتها: هذا عهدنا بها فى تحقيق الحيادية والشفافية

المتحدة تمنح كل مرشح رئاسى 100 دقيقة إعلانية مجانًا وفقًا لتكافؤ الفرص

الأكثر قراءة

المصانع تطالب بتدخل عاجل لحل مشكلة نقص إمدادات المصانع من السكر المستخدم كمستلزم لإنتاج منتجاتها النهائية

تحذير عاجل من الداخلية لقائدى السيارات بشأن اللوحات المعدنية

عاجل| أول تعليق من الاحتلال على قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة الإنسانية فى غزة

تغيرات خلف الكواليس.. لماذا تخشى إسرائيل استفزاز مصر خلال حرب غزة؟

"الكهرباء" تحدد آخر موعد للتعامل بنظام الممارسة

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يحمل إسرائيل مسؤولية الاعتداء على أفراد المستشفى الميداني

جلال حمام

حرب إقليمية ووقف التطبيع مع إسرائيل

خالد حريب

تحذيرات مصرية قبل اشتعال المنطقة

محمد العسيري

عملية تفكيك غزة.. المحاولات مستمرة

وائل لطفي

«هسس» إسرائيلى من مصر

ماجد حبته

حلُّهم الإنسانى.. اللا إنسانى!

حسين دعسة

من يهدد السِّلم العالمى والاستقرار الإقليمى؟

عبد الرحيم طايع

يهاجمون مصر ولا يهاجمون إسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يُعلن مقتل 3 من منفذي عملية إطلاق النار في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 69 من مختلف محافظات الضفة

الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب الاحتلال المزيد من المجازر فى غزة