الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حازم عمر يثنى على قرار "المتحدة" بمنح 100 دقيقة إعلانية لمرشحى الرئاسة

حازم عمر
حازم عمر

أثنى المرشح الرئاسي "حازم عمر" على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح 100 دقيقة إعلانية مجانية لمرشحي الرئاسة بالتساوي وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ضمن سياسة الحياد التي أعلنتها الشركة بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وكتب "عمر"، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس: "أثني على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمنح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية دعما وتشجيعا للعملية الانتخابية، وإعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وأيضا تشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة".

وأطلقت المتحدة بيانا قالت فيه: "في إطار الالتزام بمحددات وضوابط الانتخابات الرئاسية، ودعما وتشجيعا للعملية الانتخابية، قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي عدد (100 دقيقة إعلانية) بالتساوي، وذلك إعمالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعًا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتتم إذاعتها في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين".

يأتي ذلك دعمًا وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعًا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد، وتؤكد المتحدة أنها على مسافة واحدة بين جميع المرشحين.

 

يي
يي
المرشح الرئاسي حازم عمر حازم عمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة الشركة المتحدة

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