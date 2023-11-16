حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى: المشهد الانتخابى يليق بحجم الدولة

أشاد النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالمشهد الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنه "مشهد يليق بحجم الدولة، التنوع الموجود في مرشحي الرئاسة، وكذلك التنوع الحزبي للمرشحين يعد دفعة قوية للحياة الحزبية والسياسية".

وأضاف خلال مشاركته في الصالون النقاشي الذي عقدته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية"، أن "حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من أول اختيار المستشار محمود فوزي رئيسًا للحملة الانتخابية، والكل يعلم أنه رجل تاريخه مشرف ووطني وإدارته للحوار الوطني جعلته يجمع مساحات مشتركة مع العديد من القوى السياسية، فهو كان اختيارًا موفقًا".

وتابع فوزي: "منذ اختيار الحملة بدأ اختيار هيئة مكتب الحملة الرسمية، وكان اختيارًا يعبر عن أنها حملة منفتحة على جميع الكيانات المصرية السياسية والشبابية والمؤسسات الوطنية المهتمة بالعمل العام، كما شهدت الكثير من اللقاءات بلغت 75 لقاءً بحضور المستشار محمود فوزي، وهدفها كان اللقاء بكافة القوى السياسية والنقابات التي من الممكن أن تكون داعمة للمرشح عبدالفتاح السيسي، وكذلك المتخصصون وأصحاب الخبرات المختلفة".

واستكمل: "حرصت الحملة على لقاء وزيارة الدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضرس، والمفتي، والكنيسة الإنجيلية، والعديد من السفارات الأجنبية، والسفير الفلسطيني والسفير الفرنسي وسفير الاتحاد الأوروبي، للتعرف على رؤى كل هذه الكيانات للدولة المصرية، لعرضها على المرشح عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة".

وأشار النائب أحمد فوزي، إلى أنه كانت هناك حالة من التناغم بين الحملة المركزية وهيئات مكاتب الحملة الرسمية في الـ27 محافظة، وتم وضع خطة عمل في الفترة المقبلة ولفترة الدعاية الانتخابية.

أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كل من؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، وعمرو عبدالباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من حملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، وفاتن الفقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.