الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

الأسرى لدى حماس
الأسرى لدى حماس

قال مصدر دبلوماسي اليوم الثلاثاء، إن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وغزة، ستتم خلال ساعات قليلة، مؤكدًا أن المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة في المرحلة الأولى من صفقة محتملة بين إسرائيل وحركة حماس سيكونون مواطنين إسرائيليين ومزدوجي الجنسية.

وقال المصدر لشبكة CNN إن المحتجزين المتوقع إطلاق سراحهم إذا تم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس سيكون معظمهم من الأطفال.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر لشبكة CNN إن صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الذين لدى حماس من إسرائيل مقابل وقف القتال في غزة، قد يتم الإعلان عنها في أقرب وقت اليوم، وهو ما أكده أحد قادة حماس بإن الحركة "قريبة من التوصل إلى اتفاق هدنة".

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ويجتمع مسؤولو الحكومة الإسرائيلية مساء الثلاثاء، للموافقة على الصفقة من الجانب الإسرائيلي، والتي ستكون الخطوة الأخيرة في وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية، باستثناء أي قضايا غير متوقعة، بحسب شبكة cnn الأمريكية.

مستقبل المحتجزين الذين سيتم تحريرهم

وقدم البيت الأبيض لمحة عامة عما سيحدث للمحتجزين المفرج عنهم الذين تحتجزهم حماس بعد مرور ستة أسابيع.

وفي انتظار التوصل إلى اتفاق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الخطوة الأولى ستكون المرور الآمن إلى إسرائيل، يليه “رعاية طبية فورية”.

وأضاف: "علينا أن نفترض أن العديد منهم يحتاجون إلى نوع من الرعاية الطبية وأنهم محتجزون في ظروف مزرية. ولذا ستتاح لهم فرصة الحصول على تلك الرعاية الطبية".

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وبينما رفض التكهن بحجم أو جنسيات مجموعة الرهائن المحتملة التي يمكن إطلاق سراحها، أشار كيربي إلى أنه بمجرد توفير الرعاية الطبية، ستكون هناك جهود لإعادة المواطنين إلى بلدانهم الأصلية وربطهم بعائلاتهم.

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