الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

تبادل الأسرى
تبادل الأسرى

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن تفاصيل إضافية عن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، والتي تتم جهودها عبر الوسطاء، لا سيما مصر.

ومن المقرر أن تتم الصفقة بين إسرائيل وحماس نقل المحتجزين الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم من قطاع غزة المحاصر إلى مصر عبر معبر رفح البري، ومنه إلى إسرائيل.

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وتابعت "يديعوت": "حماس ستكون ملزمة بإعطاء إسرائيل أسماء الأسرى الذين سيتم إلافراج عنهم في اليوم السابق".

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه في المرحلة الحالية لن يتم الإفراج عن جنود أو رجال أو جثامين، مرجحة أن يكون هناك تغيير في ذلك خلال الهدنة الإنسانية التي سيتم سريانها.

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