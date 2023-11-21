البيت الأبيض: على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها دون قيد أو شرط

قال البيت الأبيض إن احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر انتهاك سافر للقانون الدولي وإيران ضالعة فيه وذلك وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

أضاف البيت الأبيض أنه يجب على الحوثيين إطلاق سراح السفينة وطاقمها دون قيد أو شرط، مؤكدًا أن الولايات المتحدة بدأت مراجعة تصنيفات الكيانات الإرهابية.

عدد سيارات المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة

وأوضح البيت الأبيض أن 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية و20 ألف جالون وقود دخلت غزة في الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أنها تقترب من التوصل لاتفاق بشأن تبادل المحتجزين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.