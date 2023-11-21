القاهرة الإخبارية: صفارت الإنذار تدوى شمال إسرائيل للاشتباه بتسلل طائرة مُعادية

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلًا عن إعلام إسرائيلي أن صفارت الإنذار دوّت شمال إسرائيل للاشتباه في تسلل طائرة معادية.

كما أعلن جيش الاحتلال عن اعتراضه عددًا من الأهداف الجوية التي أطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي.

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إسرائيل لا تزال تعاني من تداعيات عملية طوفان الأقصى، حيث كشفت هذه العملية والرد الإسرائيلي الغاشم عليها بالقصف العشوائي لقطاع غزة عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رجل يفتقر للأخلاق، كما أنه مع تصاعد الغضب المحلي والعالمي ضده فقد شرعيته وقدرته على القيادة.

نتنياهو بلا أخلاق وإسرائيل تضيع فرصة التواصل مع العرب

وتابعت "واشنطن بوست" أن أكثر من 200 ألف إسرائيلي نزحوا من الشمال والجنوب في مستوطنات الأراضي المحتلة، بسبب استمرار القتال سواء في غلاف قطاع غزة أو الضفة الغربية، وقال مسئول أمريكي: "لدى القادة في إسرائيل إصرار غريب على القضاء على حماس، قد يكون السبب هو محاولة إعادة إحساس الأمان مرة أخرى، لكن الأمر بالفعل غريب".