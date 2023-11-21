ضمن "حياة كريمة".. فحص 794 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بالإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، قافلة طبية مجانية بمركز شباب المنياوي، والتي استهدفت أهالي مركز ومدينة فايد، وذلك على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٢٠ و٢١ نوفمبر ٢٠٢٣، حيث استقبلت القافلة ٧٩٤ حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

التخصصات والأدوية

ومن جانبه، أشار الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم، وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تفاصيل القوافل

وأوضحت دكتورة بثينة بركات مديرة القوافل بمديرية الصحة، أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين؛ بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة، مؤكدة أنه تم استقبال عدد ٣٠٤ مواطن في اليوم الأول للقافلة الطبية بينما تم استقبال ٤٩٠ مواطن في اليوم الآخر.

غرفة الإسماعيلية التجارية تتبرع بـ 150 ألف جنيه لنصرة غزة

وقرر مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية التجارية، برئاسة أكرم الشافعي، أمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، التبرع بـ 150 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة في توجيه المساعدات الإنسانية الي قطاع غزة، وذلك على خلفية اجتماع مجلس إدارة الغرفة.

التبرع بـ150 ألف جنيه لمساعدات عزة

ووافق مجلس الإدارة بالإجماع على قرار تبرع الغرفة بمبلغ 150 ألف جنيه خصمًا من الاحتياطي العام، لنصرة أهالي غزة وتسلم لصندوق «تحيا مصر».

ووافق الأعضاء بالإجماع على تقديم التبرع لمساعدة أهل غزة على مقاومة الحرب التي يواجهونها وخروجهم عن بيوتهم، وتم إرسال محضر الجلسة للوزارة للاعتماد.

جاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول غرفة تجارية، أسامة العدوي نائب ثان، سعيد شعيب سكرتير الغرفة، وائل عبد العزيز أمين الصندوق، آمال ابراهيم، أحمد موسي، حاتم العدوي، صابر همام، محمد عبد المحسن، علي العدوي، كمال حمودة، محمد فايق، محمد السيد مدير عام الغرفة.