الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

المتوفى
المتوفى

لفظ إمام مسجد والمسئول عن الدعوة الإلكترونية بإدارة أوقاف كلابشة التابعة لمديرية أوقاف أسوان، اليوم، أنفاسه الأخيرة إثر تعرضه لحادث سير، بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور تم نقله إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مأمور مركز شرطة كوم أمبو اخطار بمصرع امام مسجد إثر تعرضه لحادث اصطدام بسيارة، وذلك تحديدًا عقب أداءه لصلاة الفجر. 

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المتوفى إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله بعد موافقة جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الحادث والوصول إلى الأسباب وراءه.


ومن ناحيته توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ مصطفى عيد محمد عبد العظيم(رحمه الله) إمام وخطيب المسجد العتيق التابع لإدارة أوقاف كلابشة بمديرية أوقاف أسوان، والذي وافته المنية اليوم الثلاثاء  عقب صلاة الفجر إثر حادث أليم، سائلا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

صرف ٥٠ ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ المتوفى

ووجه وزير الأوقاف صرف (٥٠) ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة الشيخ المتوفى من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر، إضافة إلى جميع مستحقاته المالية، والتوجيه بسرعة صرف المبلغ المقرر وجميع المستحقات الأخرى.

وفى سياق متصل؛ تقدمت مديرية أوقاف أسوان وعلي رأسها الشيخ حنفي محمود دياب وكيل الوزاره، والشيخ  احمد الطيب مدير الدعوة والمراكز الثقافية وجميع ارؤساء الاقسام ومديري الادارات والائمه والاداريين والعمال بخالص التعازي لاسرة فضيلة الشيخ مصطفي عيد الامام ومسئول الدعوة الالكترونية بادارة كلابشه وقائد الفكر بالمديرية، سائلين المولي سبحانه وتعالي ان يتغمده بواسع رحمته وان يدخله فسيح جناته وان يلهم اهله الصبر والسلوان. 

مصرع أمام مسجد كوم امبو حادث سير صرف 50 الف جنيه شمال أسوان

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