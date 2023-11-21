الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعقد اجتماعًا لمتابعة نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالشلال

الاجتماع
الاجتماع

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالشلال، وذلك فى إطار متابعته الدورية للأعمال الجارية لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى  

وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى فرع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضًا مسئولى الشركة المنفذة، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان. 

تفاصيل الاجتماع 

وخلال الاجتماع حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع لشرح موجز عن مكونات المشروع الذى وصلت نسبة التنفيذ فيه إلى 40% ويشمل إنشاء 3 محطات رفع الصرف الصحى الرئيسية بالشلال، بجانب محطتين رفع فرعيتين بشيشة والباتنيول. 

وقد كلف اللواء أشرف عطية،  بسرعة إجراء الاتصالات والتنسيق اللازم مع الجهات المعنية لسرعة الإنتهاء من تنفيذ خط الإنحدار الرئيسى لمحطة صرف الشلال وبطول 300م، خلال شهر مع سرعة تلافى كافة العيوب الفنية المرصودة تمهيدًا لتسليم المحطة إبتدائيًا لشركة مياه الشرب والبدء فى تشغيلها خاصة أنه تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية فيها بنسبة 100%. 

ووجه محافظ أسوان، بسرعة تنفيذ أعمال التسليك والتطهير والصيانة الدورية لخطوط وشبكات الصرف بالشلال مع سرعة التدخل والتعامل الفورى فى حالة حدوث طفح أو كسورات لخطوط الصرف بالمنطقة. 

كما كلف محافظ أسوان، المسئولين بسرعة إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة للبدء فى إنشاء محطتى رفع شيشة والباتنيول مع الإلتزام بالبرنامج الزمنى لمراحل التنفيذ وضمان الإنتهاء من المشروع بالكامل فى المواعيد المقررة وتشغيله لتقديم خدمات الصرف الصحى للأهالى والمناطق السكنية بالشلال بالشكل المطلوب. 

محافظ أسوان اجتماع مشروع الصرف الصحي منظومة مياة الشرب تطوير منظومة مياة الشرب

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