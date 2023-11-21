"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، مساء الثلاثاء، إنه "ليس لدى الجيش الإسرائيلي أي خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة عندما يوسع الجيش هجومه البري على الجزء الجنوبي من القطاع".

وأوضحت الصحيفة أنها علمت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط بدلا من ذلك لتوجيه السكان المدنيين إلى مناطق بعيدة عن الهجوم البري المتوقع في جنوب غزة، من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضافت: أنه وفقا للمعلومات التي إطلعت عليها فإنه "من الممكن أن يتنقل السكان في جنوب غزة، ولكن ليس شمالا".

وأشارت إلى أنه حتى الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة المواصي الصغيرة على الساحل الجنوبي لغزة "منطقة آمنة"، وسط الهجوم البري في الشمال والغارات الجوية في جميع أنحاء القطاع.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال يعتقد أن "الوضع الإنساني في غزة معقول في ظل هذه الظروف، ويرغب في تجنب أزمة كبيرة من شأنها أن تضر بشرعية إسرائيل لمواصلة عملياتها في القطاع".

الاحتلال يستعد للمرحلة الثانية من الحرب

هذا، ويستعد جيش الاحتلال لتوسيع عملياته إلى جنوب قطاع غزة استكمالاً للحملة البرية التي بدأها في شمال القطاع، في إطار المرحلة الثانية من الحرب.

وقد نفذ الاحتلال عمليات محدودة في مناطق الجنوب، غالبيتها تتم في ساعات الليل، وتستهدف مواقع محددة فيما يبدو أنها عمليات تمهد لتوسيع نطاق الحرب لتصل إلى مدن الجنوب.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، قال في وقت سابق، إن قواته ستواصل هجومها "في كل مكان يوجد فيه عناصر حماس، وفي جنوب القطاع".

ولا يزال مجمع الشفاء الطبي أحد بؤر النزاع؛ حيث قال مسؤول في غزة إن “الجنود الإسرائيليين يجبرون الناس على الإخلاء من المستشفى الذي تقول إسرائيل إن حماس تحتفظ فيه بمركز قيادة لها”، في الوقت الذي ترفض حماس فيه هذا الادعاء.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر، استشهد في غزة أكثر من 13 ألف شخصا، وأصيب أكثر من 30 ألف شخص.