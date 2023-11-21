الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

غزة
غزة

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل، مساء الثلاثاء، إنه "ليس لدى الجيش الإسرائيلي أي خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة عندما يوسع الجيش هجومه البري على الجزء الجنوبي من القطاع".

وأوضحت الصحيفة أنها علمت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط بدلا من ذلك لتوجيه السكان المدنيين إلى مناطق بعيدة عن الهجوم البري المتوقع في جنوب غزة، من أجل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

 

وأضافت: أنه وفقا للمعلومات التي إطلعت عليها فإنه "من الممكن أن يتنقل السكان في جنوب غزة، ولكن ليس شمالا".

وأشارت إلى أنه حتى الآن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن منطقة المواصي الصغيرة على الساحل الجنوبي لغزة "منطقة آمنة"، وسط الهجوم البري في الشمال والغارات الجوية في جميع أنحاء القطاع.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال يعتقد أن "الوضع الإنساني في غزة معقول في ظل هذه الظروف، ويرغب في تجنب أزمة كبيرة من شأنها أن تضر بشرعية إسرائيل لمواصلة عملياتها في القطاع".

 

الاحتلال يستعد للمرحلة الثانية من الحرب

هذا، ويستعد جيش الاحتلال لتوسيع عملياته إلى جنوب قطاع غزة استكمالاً للحملة البرية التي بدأها في شمال القطاع، في إطار المرحلة الثانية من الحرب.

 

 

وقد نفذ الاحتلال عمليات محدودة في مناطق الجنوب، غالبيتها تتم في ساعات الليل، وتستهدف مواقع محددة فيما يبدو أنها عمليات تمهد لتوسيع نطاق الحرب لتصل إلى مدن الجنوب.

وكان المتحدث باسم جيش  الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاغاري، قال في وقت سابق، إن قواته ستواصل هجومها "في كل مكان يوجد فيه عناصر حماس، وفي جنوب القطاع". 

 

txt

الصحة الفلسطينية: الاحتلال يقصف مستشفى الشفاء ويدمر أجزاءً منه

ولا يزال مجمع الشفاء الطبي أحد بؤر النزاع؛ حيث قال مسؤول في غزة إن “الجنود الإسرائيليين يجبرون الناس على الإخلاء من المستشفى الذي تقول إسرائيل إن حماس تحتفظ فيه بمركز قيادة لها”، في الوقت الذي ترفض حماس فيه هذا الادعاء.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر، استشهد في غزة أكثر من 13 ألف شخصا، وأصيب أكثر من 30 ألف شخص.

خطط العودة إلى شمال غزة العمليات العسكرية في الجنوب جيش الاحتلال الإسرائيلي السكان المدنيين الهجوم البري جنوب غزة

الأكثر قراءة

مصدر مصري: اتفاق التهدئة بين إسرائيل وحماس فى مراحله الأخيرة

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين

كواليس اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط (إنفوجراف)

"تايمز أوف إسرائيل": لا خطط للسماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة

مصرع إمام مسجد فى حادث سير بأسوان

السبت.. الجنايات تستمع لمرافعة دفاع البلوجر “أم زياد” في الاتجار بالبشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استدعاء ماركيز فى حرب غزة

منى رجب

اغتيال أطفال غزة فى اليوم العالمى للطفولة

وائل لطفي

بكل لغات العالم

ماجد حبته

ألمانيا.. الـ«20».. وإفريقيا

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

2.4 مليار شهريًا.. كيف تؤثر الحرب فى غزة على اقتصاد إسرائيل؟

نقل المحتجزين إلى مصر.. تفاصيل جديدة حول صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

قناة عبرية تعلن شروط صفقة إسرائيل و"حماس" لإطلاق سراح المحتجزين