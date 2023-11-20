الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال الإسرائيلى يقصف مدرسة تأوى نازحين قرب المستشفى الإندونيسى

قصف الاحتلال الإسرائيلى
قصف الاحتلال الإسرائيلى

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تأوي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي بقطاع غزة، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة

فيما أكدت القاهرة الإخبارية سابقًا أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بحي الجنينة جنوب قطاع غزة أسفر عنه 9 شهداء، بينما سقط 8 شهداء آخرون في القصف الذي استهدف المستشفى الإندونيسي فجر اليوم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، ويستهدف أيضًا حي الدرج في غزة بسلسلة من الغارات.

وحسب الإحصاءات الأخيرة ارتفع عدد الشهداء لـ12.415 والجرحى إلى نحو 32500 جريح، منذ بداية العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في 7 أكتوبر الماضي.

الإحتلال الإسرائيلي المستشفى الأندونيسي نازحين قرب المستشفى الإندونيسي قطاع غزة حي الزيتون

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