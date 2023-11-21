كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية؟.. خبير اقتصادي يُجيب

قال المهندس سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع، إنه في ظل مساعي الدولة المصرية لتحقيق الزيادة في العوائد الدولارية، فإنه يجب على مصر اتباع استراتيجيات متعددة تركز على تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأكد “سليمان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا بديل عن تحسين بنية القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، لتحقيق هدف زيادة الإيرادات الدولارية.

وأضاف أنه يجب على مصر تعزيز جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتوفير حوافز استثمارية ملائمة، بإنشاء بيئة استثمارية ملهمة ومشجعة وتوفير ضمانات للمستثمرين الأجنبيين، يمكن لمصر جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة تدفقات العملات الصعبة.

وأشار الي أنه بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمصر استخدام التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصادرات وتحسين الكفاءة في الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة العوائد الدولارية.

وأشار الي أنه يجب على مصر تعزيز التعاون الدولي وتوسيع شبكات الشراكة الاقتصادية من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واقتصادية مع دول أخرى. هذا يمكن أن يساهم في زيادة التبادل التجاري وتحفيز تدفقات العملات الصعبة

وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز القطاع السياحي من خلال تطوير المواقع السياحية وتقديم خدمات سياحية متميزة لجذب المزيد من السياح الأجانب، مما يسهم في زيادة الإيرادات الدولارية.

وأشار الي أنه علاوة على ذلك، يجب تحسين إدارة الدين العام والاقتصاد الوطني بشكل عام، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكد أنه لتحقيق النجاح في زيادة العوائد الدولارية يتطلب جهودًا متكاملة ومستمرة لتعزيز الأداء الاقتصادي وتنويع مصادر الإيرادات، من خلال تبني استراتيجيات شاملة تركز على تحسين القطاعات الرئيسية، جذب الاستثمارات الأجنبية، توسيع الصادرات، تعزيز التعاون الدولي، وتحسين الإدارة الاقتصادية، يمكن لمصر تعزيز مكانتها كاقتصاد نامٍ وزيادة العوائد الدولارية بشكل ملحوظ.