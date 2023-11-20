مجتمع الأعمال: الاستثمار المباشر يعمق التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية

قال السفير جمال يبومي الأمين العام للاتحاد المسثتمرين العرب، إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومصر قوية ومتينة.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن الاستثمار المباشر أحد الجوانب الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تستثمر الشركات السعودية في مصر في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والسياحة، والتجارة، والخدمات المالية، والزراعة، وتعزز هذه الاستثمارات السعودية التواجد الاقتصادي السعودي في مصر وتعزز التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أن أهمية الاستثمارات السعودية في مصر تتمثل في تعزيز هذه الاستثمارات العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وتقوية التعاون الثنائي في مجالات أخرى مثل الأمن والدفاع والثقافة، كما تسهم الاستثمارات السعودية في توفير فرص عمل للمصريين وتحسين مستوى المعيشة، حيث تساهم هذه الاستثمارات في خلق فرص جديدة للشباب وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.



وأوضح أن الاستثمارات السعودية تساهم في تحسين البنية التحتية في مصر وتعزيز القدرات الإنتاجية، وتوفر هذه الاستثمارات التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والموانئ والمطارات والمنشآت الصناعية، كما تعزز هذه البنية التحتية القوية تدفق السلع والخدمات وتساعد على تنشيط الاقتصاد المصري بشكل عام.



وأكد أن الاستثمارات السعودية في مصر تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد المصري كما تسهم في تحسين البنية التحتية ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

ومن المتوقع أن يستمر التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر في السنوات القادمة، مما يعزز التنمية المستدامة والازدهار المشترك للبلدين.



فيما قال الدكتور حامد جميل نائب رئيس الاتحاد الأفراسيوي للاقتصاد الرقمي والاستثمار أن هناك أيضًا أهمية سياسية واستراتيجية للاستثمارات السعودية في مصر. تقوم الاستثمارات السعودية بتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين وتقوية التحالف الاستراتيجي في المنطقة. تعزز هذه الاستثمارات الروابط الثنائية وتعزز التعاون في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب.



وأكد أنه علاوة على ذلك، تعزز الاستثمارات السعودية القدرة التنافسية للمصريين والشركات المصرية على المستوى الإقليمي والعالمي. من خلال نقل التكنولوجيا وتوفير التدريب والمهارات، يتم تعزيز القدرات التنافسية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر.



فيما قال علاء الزهيري رئيس الاتحادين المصري والأفراسيوي للتأمين أن الاستثمارات السعودية في مصر تعكس الثقة في الاقتصاد المصري والتوجهات الاقتصادية والسياسية الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية. تعزز هذه الثقة الاستقرار الاقتصادي وتجذب استثمارات أخرى من الدول العربية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.