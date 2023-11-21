الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الفلسفة تحاور الفن".. لقاءات كبار المثقفين والفنانين في "بيت الحياة"

فاعليات الفلسفة ىحاور
فاعليات الفلسفة ىحاور الفن

يستضيف مركز "بيت الحياة الثقافي"، مجموعة من الكتُاب والمثقفين، بمقر المركز بالمعادي، في مجموعة من اللقاءات  تحمل عنوان "الفلسفة تحاور الفن".

فاعليات الفلسفة تحاور الفن

وتأتي هذه الفعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للفلسفة، الذي يتم الاحتفال بيه في شهر نوفمبر من كل عام، تكريمًا لدور الفلسفة على مدى العصور.

ولهذا ينظم "بيت الحياة" مجموعة من اللقاءات مع أصحاب الفكر والرؤية، حول فلسفتهم الخاصة في الفن والحياة، من أبرزهم السيناريست عبد الرحيم كمال، والشاعر أحمد الشهاوي، وذلك غدًا الأربعاء 22 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 6:30 مساءً.

وقد نظم بيت الحياة، لقاءات مع الموسيقار راجح داود، والمخرج خيري بشارة، هذا الأسبوع.

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وأشار "بيت الحياة"، إلى أن الفن كان دائمًا له مكانة خاصة عند الإنسان عبر العصور، لم يكن مجرد وسيلة للترفيه لكنه امتزج بكل جوانب الحياة، من تفاصيل الحياة اليومية وحتى التجارب الأكثر روحانية، فإن الفن كان ومازال وسيلة للتعبير وللنضال ومحاولة التصالح مع الحياة وفهمها.

وكان مركز "بيت الحياة" الثقافي، قد أحيى الذكرى المائة لرحيل الفنان سيد درويش، الشهر الماض، حيث  استضاف الفنان حازم شاهين الذي بدوره تحدث عن الفنان سيد درويش والموسيقى المصرية خلال مائة عام.

كما تضمن اللقاء مناقشة فلسفة الفنان حازم شاهين الخاصة تجاه الموسيقى والفن، وما قدمه سيد درويش للموسيقى المصرية والعربية.

عن بيت الحياة:

هو مركز ثقافي، يقدم مجموعة من الأنشطة المتنوعة في مجال الثقافة، وتتضمن الفاعليات التي ينظمها المركز عدة مجالات، في علم النفس، والفلسفة، ومهارات التوا، وورش عمل حول الذكاء العاطفي، وورش عمل لتعلم فن الأوريجامي.

بالإضافة إلى مجموعة من المحاضرات حول الحضارة المصرية القديمة، وإقامة نادي الكتاب، ونادي السينما، وعدد من الأمسيات الموسيقية والشعرية، والزيارات لبعض الأماكن الثقافية.

بيت الحياة الفلسفة الفن اليوم العالمى للفلسفة الثقافة

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