السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في شهر الفلسفة.. أشهر الفلاسفة الذين عرفهم التاريخ وأهم أعمالهم

شهر الفلسفة
شهر الفلسفة

يحتفل العالم في شهر نوفمبر باليوم العالمي للفلسفة، لتسليط الضوء على أهمية هذا العلم كحصن ضد ضيق الآراء، ودوره الهام كوسيلة لتنمية الحس النقدي إزاء الخطابات التي تسعى إلى إثارة البغض بين الثقافات.

وبهذه المناسبة نستعرض في السطور التالية تعريف الفلسفة كما عرفها الفلاسفة الذين عرفهم التاريخ 

ترجع أصل كلمة فلسفة إلى الإغريق وتعني "حب الحكمة"، أن تتفلسف يعني أنك أنرت عقلك بفتوحات المعرفة والتحرر من الجمود الفكري لتصل بعقلك إلى أفق جديدة ومختلفة.

وسلط قطاع المتاحف، الضوء على العديد من الفلاسفة الذي لعبوا دورًا هامًا في علم الفلسفة وتعريفها، وجاء أبرزهم:

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"الحالمات".. كتاب عن أربع نساء جسدن قوة الفلسفة في أوقات مظلمة

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توزيع منهج الفلسفة والمنطق لطلاب المرحلة الثانوية لعام 2024 (مستندات)

 سقراط

عرف سقراط الفلسفة أنها هي البحث العقلي عن حقائق الأشياء المؤدي إلى الخير، وإن الفلسفة هي العلم العام، وفيه تعرف موضوعات العلم كلها، فهي معرفة الكائنات وأسبابها ومبادئها الجوهرية وعلتها الأولى.

 أفلاطون

 رأى الفليسوف أفلاطون أن الفلسفة هي البحث عن حقائق الموجودات ونظامها الجميل لمعرفة المبدع الأول، ولها شرف الرئاسة على جميع العلوم.

وهو مؤسس أول مدرسةٍ غربية للتعليم العالي، ومن أهم المبادئ التي نادى بها أن الحكم يجب أن يكون بيد حاكمٍ عادل ومتعلم، وكان معارضًا للديمقراطية لأنها بحسب تعبيره قتلت معلمه سقراط.

ابن سينا

يرى ابن سينا أن الحكمة هي استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة الإنسانية.

ابن رشد

وصف ابن رشد الفلسفة أنها هي النظر في الموجودات من جهة دلالتها على الصانع.

الفارابي

 قال إن الفلسفة هي العلم بالموجودات بما هي موجودة، وقد عرف الفارابى المدينة الفاضلة، بأنها المدينة القائمة على التعاون على الأشياء التى تنال بها السعادة وهى تشبه الجسم الصحيح الذى يتعاون كل أعضائه على تتميم الحياة وحفظها، وسكان المدينة الفاضلة لهم صفات مشتركة وكل فرد منهم له معارف وأعمال تختلف عن غيره.

الحكمة الفلسفة سقراط الفليسوف أفلاطون

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