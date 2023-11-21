باحث لـ"القاهرة الإخبارية": مصر ستتخذ تدابيرها للقضاء على مخططات التهجير

قال شادي محسن، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن البرلمان المصري قدم اليوم بعض التخوفات بشأن الأحداث الحالية في فلسطين، لهذا أكدت الحكومة أنها ستتخذ التدابير للقضاء على تلك المخططات الصهيونية الأوروبية بشأن التهجير القسري لشعب فلسطين لسيناء والدول المجاورة.

رفض فكرة التهجير القسري

وأكد شادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسي عبر مرارًا وتكرارًا عن رفضه التام لفكرة التهجير القسري لفلسطين، معتمد سيادته في ذلك على قوة الجيش المصري والدعم الشعبي له في قراره.

نصرة مصر لغزة

وأضاف أن مصر لم تتخل عن الشعب الفلسطيني على الإطلاق، حيث يتم إرسال المساعدات الإنسانية لغزة منذ اليوم الأول من الحرب، ولهذا الموقف الدولي بدأ يحدث فيه تغيرات طفيفة نتيجة المساعي المصرية الملموسة لنصرة القضية الفلسطينية.

أشار إلى أن الشعب المصري خرج إلى الشوارع والميادين لرفض فكرة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وذلك لعدة أسباب منها أنه لن يتم تسوية القضية الفلسطينية على حساب القومية المصرية، وأيضًا أن التهجير القسري لأهل غزة يعني أن الاحتلال حقق أهدافه، وأن الشعب الفلسطيني اُغتصبت أرضه بالكامل.