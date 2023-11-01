شادى محسن: الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر عدد من مصابى غزة

كشف الدكتور شادي محسن، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن جهود الدولة المصرية لإنقاذ المصابين من غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الدولة المصرية تسعى لإنقاذ أكبر قدر من المصابين بغزة.

وأضاف أن مصر معهودة بتقديم دور إنساني وتنموي بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخاصة فيما بتعلق بالبنية التحتية الطبية، وهذه ليست أول مرة تستقبل مصر مصابين من قطاع غزة في المستشفيات في سيناء.

وأشار إلى أن ذلك مشهد اعتيادي دائم وليس جديدًا، موضحًا أنه تم وصول حالات من الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج بمستشفى العريش العام.