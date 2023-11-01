الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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باحث يكشف جهود الدولة المصرية لإنقاذ مصابى غزة

جهود الدولة المصرية
جهود الدولة المصرية لإنقاذ المصابين من غزة

كشف محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر، عن جهود الدولة المصرية لإنقاذ المصابين من غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن ما يتم الآن من جهود لنجدة المواطنين في قطاع غزة من خلال رفع حالة الطوارئ في المستشفيات في محافظة شمال سيناء أمر معتاد حرصت مصر على تنفيذه منذ عام 2008 مع تجدد جولات التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأضاف أن ما قد يبدو مختلفًا هذه المرة هو تزويد المستشفى الميداني بالشيخ زويد بالكثير من المعدات والأطباء لاستقبال الجرحي الفلسطينيين نتيجة القصف الوحشي والعدواني الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر كثفت من استعداداتها لتتواءم هذه الاستعدادات مع حجم الكارثة الحالية في قطاع غزة، موضحًا أن هذه المرحلة أشد مراحل التصعيد في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية من حيث شدة العدوان الإسرائيلي وعدد الجرحي والمصابين من الجانب الفلسطيني.

غزة اكسترا نيوز الدولة المصرية محمد عبد الرازق

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