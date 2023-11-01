الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصحة: استقبلنا 28 مصابًا فلسطينيًا حتى الآن لتلقى العلاج بمستشفيات سيناء

استفبال جرحي غزة
استفبال جرحي غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، متحدث وزارة الصحة، إنه يتم تقديم الرعاية الصحية للجرحى والمصابين الفلسطينيين الذين جاءوا اليوم إلى الأراضي المصرية لتلقي العلاج في مستشفيات سيناء.

أبناء فلسطين يُعالجون على الأراضي المصرية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن 117 شخصًا من العابرين من فلسطين من مختلف الجنسيات تلقوا العلاج بالكامل اليوم في مستشفيات سيناء، معبرًا: "من يدخل من المعبر يتلقى الرعاية الصحية أيًا كانت جنسيته".

وأضاف في حديثه، أن القادمين من غزة تم تقسيمهم إلى مجموعات حسب الأعداد، ومصر تلقت حتى الآن المجموعة الأولى فقط وعددها 28 حالة من أبناء غزة.

 استقبال جرحى غزة

وتابع: "نستقبل الحالات التي يتم إرسالها لنا من وزارة الصحة الفلسطينية، ومصر لا تحدد الحالات، ولكن الجانب الفلسطيني هو الذي يحدد ذلك".

متحدث الصحة حسام عبد الغفار مصابي فلسطين دي ام سي برنامج اليوم

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