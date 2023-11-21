وكيل "تعليم قنا" يعلن تجهيز 286 مدرسة كمقرات للانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم الانتهاء من تجهيز 286 مدرسة كمقرات انتخابية، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى مراجعة المقار المخصصة للانتخابات والتأكد من توافر خطوط التليفونات والأبواب الحديدية لها لتأمينها.

جاء ذلك خلال الأجتماع الذى ترأسه الدكتور محمد السيد وكيل الوزارة بمكتبه اليوم الثلاثاء بحضور منال عبدالوهاب وكيل المديرية وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والادارية ومديرى عموم الادارات التعليمية وأسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة وأشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي واحمد ابو الفضل مدير ادارة الأحصاء بالمديرية .

كما ناقش خلال الاجتماع تجهيز وإعداد المدارس المخصصة مقار للجان الانتخابية بالمحافظة، والتأكيد على جاهزية اللجان.

وشدد السيد على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمدارس التى ستتخذ مقرات إنتخابية من حيث الإنارة والصيانة اللازمة، وتجهيز مقرات اللجان بالأثاث اللازم لجلوس رؤساء وأعضاء اللجان، مطالبًا بضرورة التأكد من توفير تليفون أرضى باللجان الانتخابية، ودورات مياه صالحة للناخبين ورؤساء ومشرفى اللجان،مع تواجد غرفة بشبابيك وأبواب وأقفال حديدية لحفظ صناديق الاقتراع بها، وكذلك بتوفير أتوبيسات لنقل المعلمين إلى مقار اللجان الانتخابية تيسيرًا عليهم.