الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يبحث مع وفد الإيفاد المشروعات الزراعية المشتركة

السيد القصير
السيد القصير

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعثة الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "الإيفاد"، برئاسة دينا صالح المدير الإقليمى للإيفاد بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وبحث معهم موقف المشروعات الزراعية المملولة من الصندوق والتي يتم تنفيذها في مصر، لخدمة صغار المزارعين بالقرى المستهدفة.

وخلال الاجتماع "القصير"، أكد عمق العلاقات المتميزة بين مصر والايفاد والممتدة في دعم كثير من المشروعات خاصة في مجال الزراعة.

واستعرض القصير أمام وفد "الايفاد" الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية في مجال الأمن الغذائي، مؤكدا على اهتمام الدولة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الممولة من الجهات والمنظمات الدولية.

وأعرب القصير عن سعادته بتقارير متابعة مشروعات الايفاد في مصر والتي جاءت كلها إيجابية، مشيرا إلى أن أسباب نجاح هذه المشروعات يأتى من أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمواطنين بالمناطق المستهدفة، 
وشدد القصير على أهمية الرقابة والمتابعة وحوكمة المشروعات بالإضافة إلى ضرورة موائمة هذه المشروعات مع التغيرات المناخية، وتأثيرها على القطاع الزراعي.

وبحث ‏اجتماع الوزير مع وفد الإيفاد كذلك الموقف التنفيذي للمشروعات الثلاثة الممولة من الايفاد وهي مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري "برايم"، فضلا عن مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد".

كما بحث الاجتماع المشروع الجديد المقترح تمويله من الايفاد "كراون"، والذي يستهدف دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في بعض محافظات وسط وجنوب مصر، وكذلك استخدام طرق الري الحديث خاصة في مناطق زراعات القصب بمحافظات قنا والأقصر واسوان بالإضافة الاهتمام  بسلاسل القيمة.

من ناحيتها، أعربت صالح عن سعادتها بالتعاون البناء والممثمر مع وزارة الزراعة المصرية في كافة المشروعات الزراعية المشتركة والتي تستهدف خدمة صغار المزارعين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا والتي أصبحت تجارب نجاح ونماذج تحتذى لبعض الدول الأخرى.

وفي نهاية الاجتماع وجه وزير الزراعة الشكر إلى مسئولي الصندوق الدولي للتنمية الزراعة "ايقاد"، على التعاون المستمر مع الوزارة، ودعم مشروعات تساهم في تحقيق التنمية الزراعية، ودعم صغار المزارعين، فضلا عن المتابعة المستمرة لضمان استدامة هذه المشروعات.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وبعض قيادات الوزارة والايفاد وممثل وزارة التعاون الدولي.

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