الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يشهد افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة

افتتاح معرض الفنون
افتتاح معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة

افتتح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم، معرض الفنون التشكيلية بكلية الزراعة.

شارك بالمعرض 20 طالب وطالبة من الفرق الدراسية المختلفة بالكلية قدموا 40 عمل فني.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بكلية الزراعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية  لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

تفاصيل الافتتاح 

وفي بداية الزيارة قام الدكتور ناصر مندور بتفقد القاعة الجديدة لشئون طلاب البرامج المميزة، ثم توجه إلى بهو الكلية، حيث قام بقص شريط الافتتاح للمعرض.

وخلال تفقده للمعرض - شاهد رئيس الجامعة الأعمال الفنية للطلاب والتي تنوعت بين الرسم بالفحم، والرصاص، وألوان الزيت والنحت، والرسم على الخشب بألوان الزيت بالإضافة إلى البورتريهات الفنية.

صاحب المعرض - عزف موسيقى على الأورج والعود للطالب هشام أشرف والطالب هشام طه بالفرقة الثالثة أعضاء كورال اوركسترا الحلم.

قام بتنظيم المعرض - إدارة النشاط الفني بإشراف الدكتورة حفصه نور الدين منسق الأنشطة بالكلية، والدكتور محمد رشدي نائب منسق الأنشطة، والسيدة تهاني رشدي.

وأشاد الدكتور ناصر مندور بالأعمال الفنية المقدمة، مؤكدًا على أهمية تنمية المهارات الطلابية ودعم المتميز منها.

ومن جانبهم - قدم الطلاب صورة لرئيس الجامعة تقديرًا لدعمه الدائم للكلية.

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