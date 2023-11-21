الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح

فعاليات المؤتمر الرسمى
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمحافظة مطروح، بحضور ما يقرب من 4 آلاف مواطن من عمد ومشايخ وعواقل وشباب ونواب البرلمان والشيوخ والقيادات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم فيديو تعريفي عن إنجازات المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى خلال توليه حكم مصر. 

قال باسط أبوشناف، أحد أبناء القبائل بمطروح، إنه يتابع ما يحدث فى غزة من دمار خلال هذه الفترة، وذلك أحزن جميع المصريين، ولكن ما أسعده هو موقف الرئيس السيسى تجاه قضية الشعب الفلسطيني.

موقف السيسي تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح باسط أبوشناف، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قويًا وصارمًا خلال حديثه فى مؤتمر قمة القاهرة للسلام للوقوف صفًا واحدًا مع الشعب الفلسطينى.

 الوصول لبر الأمان

وأكد أنه كان هناك تخوف من تهجير الشعب الفلسطينى ليس كرهًا فى الشعب الفلسطيني، ولكن نتمنى حل هذه القضية على أرض فلسطين الحبيبة، معقبًا: "قضيتنا واحدة وسنقف خلف الرئيس السيسى حتى نصل لبر الأمان خلال هذه الفترة العصيبة.. داعمين ومؤيدين لجميع القرارات".


 إنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى

فى سياق آخر قال ياسر النزاوى، أحد أبناء محافظة مطروح، في تصريح سابق، لـ"الدستور"، إن محافظة مطروح شهدت إنجازات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية من العلمين الجديدة وطريق الإسكندرية مطروح، والاهتمام بالقرى والتجمعات الصحراوية ودخول قرى مطروح بمبادرة حياة كريمة.   

- دعم الرئيس لفترة رئاسية ثالثة 

وأوضح أنه يدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثالثة لاستكمال مشروعات التنمية والمشروعات القومية "إحنا معاك يا ريس.. مصر فى تقدم طول ما إنت معانا.. وشايفين بعنينا الإنجازات والجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالدولة المصرية".

فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
فعاليات المؤتمر الرسمى الأول للمرشح عبدالفتاح السيسى بمطروح
المؤتمر الرسمى الأول عبدالفتاح السيسي مطروح محافظة مطروح السيسي

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