الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تكاليف قرعة الحج لعام 2024 التابع لوزارة الداخلية

الحج
الحج

ازدادت الفترة الماضية معدلات البحث حول تكلفة حج القرعة لعام 2024 عقب انتهاء وزارة الدخلية من مراسم قرعة الحج العلنية الخميس الماضي، والتى استمرت لمدة أسبوع حسب الجدول الزمنى لإجراء مراسم قرعة الحج فى المحافظات.

وسمحت وزارة السياحة لشركات السياحة بالبدء في تلقي طلبات المواطنين في الحجز للحج السياحي لعام 2024 لحين إعلان المواعيد الرسمية لفتح باب الحج ولذلك تقدم “الدستور" تكاليف الحج لعام 2024.

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تكلفة الحج.. موعد إعلان نتيجة حج القرعة 2024

تكلفة حج القرعة 2024

وأجرت وزارة الداخلية قرعة الحج لعام 2024 إلكترونيا لاختيار 23 ألف مواطن لأداء مناسك الحج لعام 2024، وتقدر تكلفة حج القرعة بـ 175500 ألف جنيه شاملة لتذكرة الطيران البالغ قيمتها 27 ألف جنيه أما تكلفة الحج الاقتصادي تقدر قيمته بمبلغ بـ 210 آلاف جنيه بينما ينخفض تكلفة الحج البري 2024 إلى 195 ألف جنيه فضلا عن غلاء تكلفة حج الـ 5 نجوم 2024 ويتراوح ما بين 390 لـ 400 ألف جنيه.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج

يمكن الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج بالرقم القومي من خلال بوابة الحج المصرية من هنا.

وذلك عن طريق كتابة الرقم القومي الخاص بك وإدخال كود التحقق الظاهر على الموقع والضغط على رز البحث للتعرف على قرعة الحج 2024 حالة الطلب فائز أو غير فائز.

شروط حج القرعة 2024

كما وضعت وزارة الداخلية عدة شروط للقبول فى حج القرعة لعام 2024 وهو ألا يكون قد قام الفائز من قبل بأداء فريضة الحج ولا يمكن أن يتم التنازل عن فرصة الحج للغير أو توريثها لأحد الأبناء ويمكن إعطاء فرصة الحج لأحد الوالدين فقط، كذلك يجب أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية ومصري الجنسية وألا يقل سن المتقدم عن 25 عامًا، ويعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 1 / 3 / 2024 م ويقوم بتسديد تكاليف الحج بالكامل

موعد قرعة الحج 2024

انتهت بالفعل قرعة الحج العلنية لعام 2024 يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بجميع مديريات الأمن بمحافظات الجمهورية واستمرت لمدة 6 أيام باستخدام الحاسب الآلى دون تدخل بشري وانتهت بإعلان أسماء الفائزين

موعد قرعة الحج 2024 شروط حج القرعة الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج تكلفة قرعة الحج وزارة الدخلية

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