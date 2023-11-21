الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية ويتابع الأعمال النهائية بسوق بن حزم

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة خلال جولته

 تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن أعمال التطوير والرصف بطريق أبو ربع بداية من مزلقان أبو ربع حتي تقاطع عباس عناني، وطريق الطرفاية ضمن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي 2023 - 2024 بمدينة البدرشين

رفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف

وشدد نائب محافظ الجيزة على رفع معدلات التنفيذ لإتمام عملية الرصف وفقا للجدول الزمني المحدد، لما لها من أهمية في الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية داخل المدينة
كما تابع نائب المحافظ أعمال التشطيبات النهائية بسوق بن حزم بمدينة البدرشين تمهيدا لتشغيله خلال الفترة المقبلة، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بمبني السوق والالتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعه الإنتهاء من الأعمال  
 رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية محمود شنب رئيس مركز البدرشين ومسؤلي مديرية الطرق ومديرية الأسكان والشركات المنفذة للأعمال.

التعامل الحازم حيال مخالفات البناء

 في سياق آخر ، كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد كلف رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء وعدم السماح بالتعدي علي الرقعة الزراعية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مشددًا على عرض تقرير يومي بجهود الحملات وموقف المتغيرات المكانية والتعامل معها كلا في نطاقه. 

 وأشار محافظ الجيزة ان جهود حملات الرصد والمتابعة قد أسفرت عن إزالة ٦٨٩٠م بمراكز ومدن منشأة القناطر والبدرشين والعياط  علي مدار يومين. 

حيث شملت الحملات قيام محافظة الجيزة بتنفيذ  ٩ قرارات إزالة مباني مخالفة وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر علي مساحة ٢٠٤٠م شملت إزالة تعديات في المهد علي الأراضي الزراعية وبناء جمالون وأسوار مخالفة بقريتي المنصورية وبرقاش علي مساحة ١٨٢٠ م، إلي جانب أنه تم فك شدة خشبيه داخل الحيز العمراني بالدور الثاني علي مساحة ١٠٠ م بمناشي البلد، إلي جانب شدة خشبية تعديات علي الاراضي الزراعية عبارة عن تعدي ببناء الدور الأرضي علي مساحة ١٢٠ م ببهرمس 

نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
نائب محافظ الجيزة خلال جولته
سوق بن حزم الخطة الاستثمارية مدينة البدرشين محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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