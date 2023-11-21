الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. لافيينا يعلن قبول استقالة أحمد عيد عبدالملك وجهازه المعاون

أحمد عيد عبدالملك
أحمد عيد عبدالملك

وافق مجلس إدارة نادي لافيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، على قبول استقالة أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون مع توجيه الشكر لهما جميعا.

ويأتي ذلك، عقب سقط الفريق في فخ الهزيمة أمام غزل المحلة، أمس الاثنين، على ملعب الأول بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني (أ) (دوري المحترفين).

وكان أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، تولى المسئولية الفنية للفريق، مطلع الموسم الجاري (2023/2024).

وعقب هزيمة أمس، توقف رصيد لافيينا عند 15 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين (دوري القسم الثاني).

وتعد النسخة الحالية من دوري المحترفين (القسم الثاني أ)، هي الأولى تاريخيا بالمسابقة في نظامها الجديدة.

ويكثف مسئولوه نادي لافيينا حاليا، من جهودهم للبحث عن خليفة جديد لأحمد عيد عبدالملك.

لافيينا أحمد عيد عبدالملك دوري المحترفين استقالة أحمد عيد عبدالملك قبول استقالة أحمد عيد عبدالملك

مواد متعلقة

غزل المحلة يسقط لافيينا بهدفين ويتصدر قمة دوري القسم الثاني

الشوط الأول: غزل المحلة يتقدم على لافيينا 2-1 في دوري المحترفين

الأكثر قراءة

حركة حماس: سلمنا ردنا حول الهدنة للإخوة الوسطاء فى مصر وقطر

لأول مرة.. كيف تفاعلت والدة الفنانة هنا الزاهد مع خبر انفصالها؟

الراقصة حورية.. اسمها الحقيقي وعمرها وسبب القبض عليها

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«شل» تعلن عن اكتشاف حقل غاز جديد فى العامرية بالبحر المتوسط

ارتفاع أسعار الذهب في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

مين اللى قتل الحلو؟

محمد رفعت

بين غزة والاستحقاق الرئاسى.. تحية واجبة

د.كريمة الحفناوى

الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق

جمال-أسعد

تساؤلات حول أحداث غزة

محمد عبدالناصر

انتفاضة برلمانية

وائل لطفي

إذا عطست مصر!

ماجد حبته

مهاترات جديرة بالرد

عبدالوهاب داود

شعب الله المطرود

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية قوية ومكثفة.. تفاصيل الاتفاق بين إسرائيل وحماس للتهدئة فى غزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

مسؤول إسرائيلي: وافقنا على الإفراج عن 100 فلسطيني مقابل 70 محتجزًا