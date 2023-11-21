رسميا.. لافيينا يعلن قبول استقالة أحمد عيد عبدالملك وجهازه المعاون

وافق مجلس إدارة نادي لافيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، على قبول استقالة أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون مع توجيه الشكر لهما جميعا.

ويأتي ذلك، عقب سقط الفريق في فخ الهزيمة أمام غزل المحلة، أمس الاثنين، على ملعب الأول بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة التاسعة بدوري القسم الثاني (أ) (دوري المحترفين).

وكان أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، تولى المسئولية الفنية للفريق، مطلع الموسم الجاري (2023/2024).

وعقب هزيمة أمس، توقف رصيد لافيينا عند 15 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين (دوري القسم الثاني).

وتعد النسخة الحالية من دوري المحترفين (القسم الثاني أ)، هي الأولى تاريخيا بالمسابقة في نظامها الجديدة.

ويكثف مسئولوه نادي لافيينا حاليا، من جهودهم للبحث عن خليفة جديد لأحمد عيد عبدالملك.