مصر تشارك في المؤتمر الدولي لحركة عدم الانحياز حول "النهوض بحقوق المرأة"

شاركت مصر بوفد رسمي في فعاليات المؤتمر الدولي حول "النهوض بحقوق المرأة وتمكينها" الذي نظمته منظمة حركة عدم الانحياز بالتعاون مع كل من جمهوريات أذربيجان وأوزباكستان وأوغندا، وذلك بمدينة باكو بجمهورية أذربيجان.

وأشار المجلس القومي للمرأة - في بيان أصدره اليوم الثلاثاء - إلى أن وفد مصر ضم منى سالم المديرة بالإدارة العامة للتعاون الدولي والاتفاقيات الدولية بالمجلس، وسكرتير أول دعاء شحاتة من السفارة المصرية بأذربيجان، بحضور ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة والدول المراقبة والمنظمات الدولية وكبار المسئولين.

وأكدت منى سالم - في كلمتها نيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس - أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة محليا ودوليا خلال السنوات الماضية بفضل وجود إِرادة وقيادة سياسية تؤمن بأن تمكين المرأة هو واجب وطني، بداية من دستور 2014 الذي جاء بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة، وإطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030"، وتم بالتوازي إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذها.

وأوضحت أنه تم إدماج أهداف تمكين المرأة بالأطر التحديثية لرؤية مصر 2030، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة 2030، مستعرضة جهود مصر في ملف تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات.

قضايا النهوض بحقوق المرأة وتمكينها



ولفتت إلى أن هذا المؤتمر يناقش قضايا النهوض بحقوق المرأة وتمكينها، في ظل أوضاع مخزية وغير إنسانية وغير مقبولة تعاني منها المرأة والطفل في فلسطين الحبيبة الباسلة الأبية بعد مرور أكثر من 40 يوما متواصلا تحت القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، وأكثر من نصف الوفيات من النساء والأطفال والأرقام مفجعة.

وقالت "أين هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، وكررت المطالب التي تم تقديمها خلال المؤتمر الدولي للمرأة في الإسلام الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي منذ أيام بالمملكة العربية السعودية، بضرورة مراعاة حقوق المرأة الإنسانية في جميع المناقشات والمباحثات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنحها أولوية كبرى.

وكررت النداء للأمم المتحدة بوقف الحرب وبالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية، وباستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.. وعدم السماح بالتهجير القسري للنساء والأطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن وتوفير الحماية خاصة للنساء والأطفال وضمان سلامة المدنيين، وبإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت رفض طرح فكرة تهجير أهالي غزة إلى سيناء، قائلة "لا نريد غير السلام، وتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وفق المحددات المتفق عليها بناء على قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية".

يشار إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه المتخصص في شئون المرأة الذي تنظمه حركة عدم الانحياز، تحت رعاية جمهورية أذربيجان رئيسة الدورة الحالية للحركة.

