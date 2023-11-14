الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

يبحث عدد كبير من المواطنين المستفادين من تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، حيث انه يتم صرف المعاش في كل يوم 15 من كل شهر.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

واعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أولًا: يقوم المستعلم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

ثانيًا: ثم يختار المستعلم “معاش تكافل وكرامة”.

ثالثًا: وعلى أن يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

رابعًا: وعلى أن يقوم المستعلم بالضغط علي أيقونة استعلام عن المعاشات.

أخيرًا: في النهاية سوف يتم ظهور قيمة معاش تكافل وكرامة وما هي حالة المعاش الخاص بك.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة

-يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

-أن يكون المتقدم متزوج ولديه زوجة وأبناء لافي مراحل تعليمية مختلفة.

-ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة:

يجب أن يتم احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

يجب أن يتم احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

يجب أن يتم احضار صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

يجب أن يتم احضار صورة من تقرير الدخل الشهري للأسرة.

يجب أن يتم احضار صورة من تقرير الإعاقة في حالة المتقدم.

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة؟