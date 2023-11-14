الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

يبحث عدد كبير من المواطنين المستفادين من تكافل وكرامة عن رابط الاستعلام بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، حيث انه يتم صرف المعاش في كل يوم 15 من كل شهر.

رابط استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

واعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يمكن الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال هذا الرابط https://tk.moss.gov.eg/

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أولًا: يقوم المستعلم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي .

ثانيًا: ثم يختار المستعلم “معاش تكافل وكرامة”.

ثالثًا: وعلى أن يقوم المستعلم بإدخال الرقم القومي الخاص بك.

رابعًا: وعلى أن يقوم المستعلم بالضغط علي أيقونة استعلام عن المعاشات.

أخيرًا: في النهاية سوف يتم ظهور قيمة معاش تكافل وكرامة وما هي حالة المعاش الخاص بك.

شروط الحصول على برنامج تكافل وكرامة

-يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

-ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

-أن يكون المتقدم متزوج ولديه زوجة وأبناء لافي مراحل تعليمية مختلفة.

-ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم في معاش تكافل وكرامة:

يجب أن يتم احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

يجب أن يتم احضار صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة.

يجب أن يتم احضار صورة من شهادات ميلاد الأطفال.

يجب أن يتم احضار صورة من تقرير الدخل الشهري للأسرة.

يجب أن يتم احضار صورة من تقرير الإعاقة في حالة المتقدم.

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بدء صرف الدعم النقدى "تكافل وكرامة" غدًا الأربعاء

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لينك الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة؟

  1. احضار تقرير مفصل عن حالة الشخص
  2. وأسرته بما يتعلق بالزوجة والأطفال وأعمار الأطفال.
  3. احضار إثبات أنه ليس عاملًا في القطاعات الحكومية أو الخاصة.
  4. يتعين ويلزم أن يكون المتقدم مصري الجنسية وذلك يشمله وأفراد أسرته.
  5. إحضار جميع الوثائق المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

 

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