حملة مكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف بكفر الشيخ

شنت محافظة كفر الشيخ حملات مكثفة للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية، ووقف استنزاف أراضي الدولة والتعدي الجَأرّ علي الرُقعة الزراعية في عدد من المراكز والمدن.

حملات لإزالة التعديات

نفذت حملة بمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء محمد يوسف، حملات مكثفة لإزالة التعديات، إذ تم التصدى لمخالفات البناء على الاراضى الزراعية، حيث تم ازالة 8 حالات بمساحة 16 قيراط 4 سهم بمركز دسوق كفر مجر، شباس الملح، سنهور، العجوزين، شباس الشهداء، ابو مندور، كما تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومازال التصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية على مدار الساعة بجميع انحاء المركز والمدينة على مدار الساعة.

وأكد اللواء رئيس المركز والمدينة، على ضرورة التصدي في المهد لظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية وأن المتابعة مستمرة علي مدار اليوم للحد نهائيًا من هذه الظاهرة تمامًا.

فيما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار الحملات الموسعة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والقيادات الأمنية بمديرية امن كفر الشيخ، ورجال شرطة مركز كفر الشيخ، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، وحماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، ومديرية الطرق.

وقد أسفرت الحملة الموسعة عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 12 قيراط وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، واستكمال الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فيما شنت الوحده المحلية لمركز ومدينه بلطيم برئاسة اللواء عمرو الفداوي رئيس مركز ومدينة بلطيم حمله لازاله التعديات واسفرت الحمله علي ازاله حاله تعدي علي املاك الدوله.

وأكد الفداوي بأن هناك تحرك حكومي لافت للتصدى بقوة للتعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية والبناء العشوائى، مشددا أنه سوف تتصدي الدوله بقوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائى وستقوم بالإزالة الفورية لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة وأن الحكومه تواصل إجراءات استرداد أراضى الدولة بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

وقد شارك في الحمله مساعد مدير أمن كفرالشيخ والقوات الأمن ومركز الشرطه ونائب رئيس المدينه للازالات الاستاذ، احمد المنطاوي والاشغالات ونائب رئيس المدينه لشئون القري غرب أ، ايهاب دعله ومدير قسم الازالات بالمركز وتم تحرير محضر بالواقعه واتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

