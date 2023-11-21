أحمد فريد يبدأ تصوير "وبينا ميعاد 2"

بدأ الفنان أحمد فريد تصوير أحداث دوره في مسلسل "وبينا ميعاد 2" وهو من بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن ومن إخراج هانى كمال، فى عدة مناطق متفرقة، بالإضافة إلى الديكور الأساسي للعمل، استعدادًا لعرضه خلال الموسم الدرامي الشتوي عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية.

ويجسد فريد دور مذيع يقع في غرام أروى شقيقة شيرين رضا، وتدور بينهم قصة حب حتى تقع مفاجأة في نهاية الأحداث.

ويضم الجزء الجديد من مسلسل "وبينا ميعاد" عددًا من النجوم الجدد الذين انضموا إلى الأحداث، فيما يظهر عدد آخر كضيوف شرف ضمن أحداث المسلسل، التى تتصاعد بشكل كبير وتحتوي على العديد من المفاجآت استكمالًا لأحداث الجزء الأول الذى حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

كان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه، خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسبًا لجميع الفئات العمرية.